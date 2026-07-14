"Le Notti gialle Coldiretti a Benevento", al via il 17 luglio in piazza Castello Il presidente Masiello: "Sarà un incontro con tutta la comunità"

Giovedì 16, alle ore 10.30, nell’aula consiliare della Coldiretti, il Presidente Provinciale e Vice Presidente Nazionale, Gennarino Masiello insieme con il Direttore Remo De Ieso presenteranno “Le Notti gialle Coldiretti a Benevento”. Un appuntamento di tre giorni, che prenderà il via il 17 luglio, alle ore 18.30 per concludersi domenica 19. Si terrà in piazza Castello e lungo una parte del corso Garibaldi. “E’ il primo del genere – spiega il Presidente - che la nostra organizzazione propone nel capoluogo. Sarà un incontro con tutta la comunità che avrà modo di apprezzare le eccellenze di cui è capace il nostro territorio e conoscerne problemi e, allo stesso tempo, prospettive per eliminare i primi e implementare le seconde”.

Benevento, arrivano Le notti gialle Coldiretti

Negli oltre 40 stand che si allestiranno, “saranno a disposizione – aggiunge il direttore – il mercato contadino e street food agricolo, a cominciare dalle degustazioni. Un pezzo della nostra campagna, insomma, in mostra”. Si terranno anche workshop, incontri e convegni sul ruolo che l’agroalimentare svolge per l’economia locale. Si segnala, in particolare, un dibattito, il 17, con tutti i Sindaci che hanno deliberato per la modifica del codice doganale allo scopo di tutelare in vero Made in Italy, bandendo il falso. Il 18, poi, si vivrà un’occasione di confronto sulla importanza della filiera dei cereali, del cartamo e del tabacco e i loro riflessi sempre sull’economia. Nell’ultima giornata, infine, incontro, nell’ambito dello Oscar green, con le aziende giovani che hanno messo in campo idee innovative. Non mancheranno appuntamenti musicali.