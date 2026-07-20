San Marco dei Cavoti, Costantini: "Serve una svolta per l'Alto Sannio" Manifesto del consigliere comunale: "Occorre ottenere più risultati e fare meno propaganda"

Il Consigliere Comunale del Comune di San Marco dei Cavoti, Donato Costantini, ha promosso un manifesto pubblico affisso sul territorio per richiamare l’attenzione sul futuro del Distretto Commerciale Alto Sannio, sollecitando nuovamente una riflessione sull’efficacia di uno strumento nato per sostenere il commercio e contrastare lo spopolamento delle aree interne. “Da due anni seguo con attenzione il percorso del Distretto Commerciale Alto Sannio, portando più volte la questione in Consiglio comunale e intervenendo pubblicamente perché ritengo che il commercio rappresenti uno dei pilastri fondamentali dell’economia delle nostre aree interne. Proprio per questo credo sia arrivato il momento di fare un bilancio serio e di chiedersi quali risultati concreti siano stati raggiunti. La sensazione è che, fino ad oggi, si sia dato molto spazio alla comunicazione e molto meno alla costruzione di interventi realmente capaci di sostenere le imprese e contrastare il progressivo impoverimento dei nostri territori.” Secondo Costantini, il recente finanziamento regionale destinato al Distretto rappresenta un’opportunità, ma non può essere considerato sufficiente ad affrontare le criticità che interessano i ventisei Comuni aderenti. “Le risorse disponibili sono certamente utili - spiega - ma da sole non bastano. Il vero tema è costruire una progettazione condivisa, capace di attrarre ulteriori finanziamenti e trasformare il Distretto in uno strumento realmente operativo. Per questo il Comune di San Marco dei Cavoti deve assumere un ruolo più forte all’interno del Distretto, favorendo un confronto stabile tra amministrazioni, imprese e associazioni di categoria, affinché si lavori insieme su una strategia di sviluppo e non soltanto sulla gestione dell’ordinario. Con questo manifesto - conclude - ho voluto aprire un dibattito pubblico su un tema che considero decisivo per il futuro delle nostre aree interne. Se il Distretto saprà diventare un luogo di programmazione, collaborazione e visione, potrà rappresentare una reale opportunità di crescita. Se invece continuerà a limitarsi a iniziative sporadiche e a una comunicazione fine a sé stessa, rischierà di perdere la propria funzione. Le nostre comunità hanno bisogno di idee, investimenti e risultati concreti, non soltanto di annunci.”