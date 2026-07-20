Provincia, Cataudo: "Dal primo giorno azzererò i vertici delle partecipate" La nota del candidato alla presidenza: "la Provincia torni al servizio del territorio"

“Appena eletto Presidente della Provincia di Benevento procederò, nei termini previsti dalla legge, all’azzeramento di tutti i vertici e dei Consigli di Amministrazione delle società partecipate della Provincia”. Lo dichiara Claudio Cataudo, candidato alla Presidenza della Provincia di Benevento, che indica come priorità il ripristino della trasparenza e dell’interesse pubblico nella gestione degli enti partecipati. “È arrivato il momento di spezzare un sistema di potere che, negli anni, ha trasformato le partecipate in strumenti della politica. Oggi rispondono al sistema Mastella; con la mia amministrazione risponderanno esclusivamente al territorio, ai cittadini e agli amministratori locali, nel pieno rispetto delle regole e dell’interesse pubblico”. Per Cataudo è necessario imprimere una netta discontinuità nella gestione della Provincia. “Basta poltrone e basta gestione del potere. Chi ricopre ruoli di responsabilità dovrà farlo esclusivamente nell’interesse della collettività”. Il candidato presidente ribadisce che “la Provincia non appartiene ad una persona o ad un gruppo politico: appartiene ai cittadini e agli amministratori dei 78 Comuni del Sannio. Per questo lavorerò affinché ogni ente partecipato torni a essere un motore di sviluppo, un punto di riferimento per i servizi e uno strumento di crescita per il territorio, non un rifugio per gli amici della politica. Il cambiamento non si annuncia: si realizza. E il cambiamento inizierà dal primo giorno di governo della Provincia”, conclude Cataudo.