Provinciali: un'ora in più per votare Anticipata alle ore 7.00 l’apertura del Seggio unico

Il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, con proprio Decreto ha ampliato l’orario delle operazioni di voto per l’elezione del

Presidente della Provincia fissate per domenica 26 luglio 2026. E’ stata difatti anticipata alle ore 7.00 l’apertura del Seggio unico presso la

Sala Angelo Mario Biscardi degli Uffici Amministrativi e Tecnici della Provincia in Largo Carducci.

La chiusura delle operazioni di voto resta invece confermata, come in precedenza stabilito, per le 22.00 della stessa giornata di domenica 26

luglio.

Il provvedimento di Lombardi, che modificando il proprio decreto di indizione dei Comizi Elettorali, concede un’ora in più agli Amministratori in carica nei Comuni del Sannio per esercitare il proprio diritto all’elettorato attivo, è stata motivata dal caldo anomalo di questi giorni che ha consigliato di facilitare il più possibile l’accesso al Seggio da parte degli aventi diritto. Il Decreto di ampliamento dell’orario di voto è stato inviato a tutti i Sindaci della Provincia di Benevento perché provvedano alla relativa pubblicazione ai rispettivi Albi Pretori ed alla massima diffusione presso i Consiglieri Comunali in carica; al Prefetto, al Questore, ai Consiglieri Provinciali, al Segretario Generale della Provincia di Benevento, anche nella qualità di Responsabile dell’Ufficio Elettorale Provinciale.