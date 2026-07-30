L'Amministrazione comunale di Benevento esprime soddisfazione per le risorse che saranno destinate alla riqualificazione del mercato di viale Mellusi.
"Ringraziamo il consigliere regionale Pellegrino Mastella per aver consentito la destinazione di queste risorse determinanti per migliorare un luogo importante del commercio cittadino che potrà essere così migliorato, con fondi pari a 40 Mila euro, nell'accessibilità e nei servizi", spiegano assessori e consiglieri dell'Amministrazione Mastella.
Fondi mercato Mellusi, Amministrazione ringrazia Pellegrino Mastella
Dopo l'annuncio del Consigliere regionale
Benevento.
L'Amministrazione comunale di Benevento esprime soddisfazione per le risorse che saranno destinate alla riqualificazione del mercato di viale Mellusi.
L'Amministrazione comunale di Benevento esprime soddisfazione per le risorse che saranno destinate alla riqualificazione del mercato di viale Mellusi.