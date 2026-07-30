Fondi mercato Mellusi, Amministrazione ringrazia Pellegrino Mastella Dopo l'annuncio del Consigliere regionale

L'Amministrazione comunale di Benevento esprime soddisfazione per le risorse che saranno destinate alla riqualificazione del mercato di viale Mellusi.

"Ringraziamo il consigliere regionale Pellegrino Mastella per aver consentito la destinazione di queste risorse determinanti per migliorare un luogo importante del commercio cittadino che potrà essere così migliorato, con fondi pari a 40 Mila euro, nell'accessibilità e nei servizi", spiegano assessori e consiglieri dell'Amministrazione Mastella.

