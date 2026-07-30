Benevento, lavoro sulle punizioni. Domani il test con la Vis Pesaro. LE FOTO Gli schemi di Monticciolo per le palle inattive. Si gioca al Magrelli Active di Cascia alle 17,30

In casa giallorossa tutto è pronto per la terza amichevole di questa fase di preparazione contro la Vis Pesaro. Anche stamattina Floro Flores ha chiamato i suoi ad un lavoro duro che servirà per l'imminente inizio della stagione dei tre punti. Focus sulle punizioni, curato come al solito da Monticciolo, che anche l'anno scorso ha disegnato più di uno schema da palla inattiva che ha poi mandato in gol i giallorossi.

Intanto andiamo alla scoperta della Vis Pesaro, allenata dall'ex giallorosso Andrea Gennari, che sarà il terzo sparring partner del Benevento in questa tournèe di Cascia. La squadra marchigiana è in ritiro a Cingoli in provincia di Macerata, ma si è regalata anch'essa una “tournèe” sulle Dolimiti (Falcade) per affrontare in amichevole il Venezia. La squadra lagunare guidata da Stroppa ha dilagato: 8 a 0, anche se Gennari ha spiegato che guida un gruppo giovane e che c'era anche un divario di preparazione tra le due squadre.

Il ringiovanimento della squadra marchigiana continua: dopo aver rinunciato a Pozzi, Orellana e Paganini (tutti ceduti), sta per dare Vezzoni (ex Foggia) alla Casertana e Sulaymon Jallow in serie D. Ultimo a partire il difensore Zoia, uno dei fedelissimi di Stellone, ingaggiato dalla Salernitana di Cosmi.

Insomma la Vis di quest'anno sarà una squadra di “minorenni” e dovrà lottare molto per mantenere la categoria. Tra i giovani più interessanti Cristian Vaccaro, classe 2007, preso dalla Primavera della ternana (14 reti in 19 partite).