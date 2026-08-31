"Informati tempestivamente il presidente Fico e l’assessore Pecoraro" Il Movimento 5 Stelle: "Massima attenzione sull’emergenza

"In seguito al grave incendio che ha interessato oggi il territorio di Airola, ci siamo attivati fin dalle prime ore affinché la vicenda fosse portata tempestivamente all’attenzione delle istituzioni regionali. Grazie all’interlocuzione con Luca Trapanese, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, abbiamo prontamente informato il presidente Roberto Fico della situazione e delle forti preoccupazioni che stanno attraversando in queste ore la comunità di Airola e l’intera Valle Caudina".

Così Gabriele Iarusso, Coordinatore provinciale, Movimento 5 Stelle – Benevento sul grave incendio divampato nel primo pomeriggio di oggi ad Airola all'interno di una struttura sequestrata all'interno della quale da tempo sono presenti centinaia di ecoballe di rifiuti.

"Allo stesso modo, abbiamo interessato direttamente anche l’assessore regionale all’Ambiente, Pecoraro, affinché vi sia la massima attenzione da parte della Regione e vengano seguiti con estrema cura tutti gli sviluppi legati all’emergenza, a partire dagli aspetti ambientali e dalla tutela della salute dei cittadini.

In momenti come questo - rimarcano dal Movimento 5 Stelle - occorrono serietà, rapidità nelle comunicazioni istituzionali e piena collaborazione tra tutti i livelli dello Stato. La priorità deve essere quella di garantire sicurezza alla popolazione, assicurare controlli puntuali e fare piena chiarezza sulle conseguenze dell’incendio e sulle sue cause.

Il Movimento 5 Stelle locale da anni segue e pone attenzione sulle criticità che interessano quest’area. Lo abbiamo fatto quando i riflettori erano spenti e continueremo a farlo anche quando questa emergenza sarà terminata. La politica, per essere credibile, non può occuparsi dei problemi soltanto quando diventano emergenze. Quanto accaduto oggi deve quindi aprire anche una riflessione più ampia. Superata la fase emergenziale, sarà necessario ricostruire con precisione ogni aspetto della vicenda, verificare eventuali responsabilità e soprattutto comprendere se tutto ciò che poteva essere fatto sul piano della prevenzione, dei controlli e della sicurezza sia stato effettivamente fatto.

Il nostro compito – conclude il Coordinatore provinciale M5S Benevento – non è alimentare polemiche mentre Vigili del Fuoco, forze dell’ordine, amministrazioni e strutture competenti stanno lavorando sul campo. A tutti loro va il nostro ringraziamento. Ma eserciteremo fino in fondo il nostro ruolo politico e istituzionale affinché, dopo l’emergenza, non cali il silenzio. Airola e l’intera Valle Caudina hanno diritto a sicurezza, verità, controlli rigorosi e istituzioni presenti. Su questo il Movimento 5 Stelle continuerà a mantenere alta l’attenzione".