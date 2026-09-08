Forza Italia, la sannita Ceniccola nel coordinamento regionale La vicesindaca di Guardia Sanframondi è l’unica sannita under 30 nel nuovo organismo

Una giovane amministratrice sannita entra nel coordinamento regionale di Forza Italia. Fiorenza Ceniccola, vicesindaco di Guardia Sanframondi e dirigente del movimento giovanile azzurro, è l’unica sannita under 30 chiamata a far parte del nuovo organismo regionale. Un riconoscimento che arriva al termine di un percorso costruito negli anni nella giovanile di Forza Italia, attraverso militanza, impegno sul territorio e responsabilità crescenti. «Sono felice ed orgogliosa di questa nomina, ma la considero soprattutto una responsabilità. È il riconoscimento di un lavoro collettivo, quello di tanti giovani che hanno scelto di impegnarsi con serietà e spirito di servizio», afferma Ceniccola. La nomina arriva alla vigilia del congresso regionale, al termine di una fase di confronto nella quale è stata valutata anche la possibilità di un'alternativa alla guida del partito. «Aver ascoltato e valutato un’alternativa è stato un passaggio positivo. Un partito che vuole crescere deve avere la capacità di confrontarsi, di ascoltare sensibilità diverse e di interrogarsi su come migliorarsi. Quel confronto, però, non ha portato alla concretizzazione di una candidatura alternativa e oggi la scelta naturale, riconosciuta e rappresentativa per guidare Forza Italia in Campania è quella di Fulvio Martusciello». Una scelta che assume per Ceniccola anche un significato personale: «Con Fulvio ho iniziato il mio percorso politico, aderendo già nel 2018 al progetto del Presidente Berlusconi, l’altra Italia e a seguire da coordinatrice provinciale dei giovani. Ho visto da vicino la sua capacità di guidare Forza Italia attraverso le diverse fasi vissute in Campania. Oggi dobbiamo affrontare il congresso con rispetto e spirito costruttivo, trasformando il confronto in una nuova sintesi». Il passaggio successivo sarà quello di rafforzare il partito e valorizzarne tutte le energie. “La nostra forza è nella capacità di tenere insieme esperienza e rinnovamento. La giovanile, in questi anni, ha rappresentato una vera scuola politica nel solco dei valori di Silvio Berlusconi. Ora quei valori devono tradursi in responsabilità, proposta e presenza sul territorio». Per Ceniccola, il congresso deve quindi aprire una stagione nuova, nella quale l’unità diventi uno strumento per affrontare le prossime sfide. «Abbiamo avuto la possibilità di guardarci dentro. Ora è la fase di guardare fuori rafforzare sempre più il nostro rapporto con le persone e con i territori ed i loro problemi». Dal Sannio, dunque, arriva una nuova presenza nella classe dirigente regionale. Una responsabilità che Ceniccola interpreta con l'ambizione di portare nel coordinamento regionale l'esperienza amministrativa, l'energia dei giovani e il patrimonio di valori che da sempre identifica Forza Italia. Conclude così la Ceniccola «Ai giovani e alle donne che scelgono di mettersi in gioco dico di non aver paura di conquistare ed occupare il proprio spazio. Non sempre il merito arriva prima del giudizio, non sempre viene riconosciuto per quello che vale, ma ci vuole il coraggio di continuare, la leggerezza di farsi una risata quando serve e la determinazione di rimboccarsi le maniche un’altra volta. Non abbiamo ereditato un compito semplice, né siamo responsabili di tutto ciò che troviamo, ma abbiamo la responsabilità di provare a consegnare a chi verrà dopo di noi qualcosa di migliore. E allora, più che chiedere spazio, dobbiamo avere la forza di meritarlo ogni giorno. E soprattutto di tenere duro e non arrenderci.»,