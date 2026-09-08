Giudice Sportivo: una giornata di stop per Prisco Sanzionato con un'ammenda di mille euro Maita per proteste

Sono stati pubblicati i provvedimenti adottati del Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, relativi alla terza giornata del campionato di serie B, nel corso della riunione del 8 settembre 2026. Per il giallorosso Prisco è scattata una sola giorata di squalifica (semplice ammonizione all'ascolano Rizzo, che avrebbe meritato già in campo una sanzione più pesante).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ILLANES MINUCCI Julian(Arezzo): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

PRISCO Antonio (Benevento): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.000,00 (PRIMA SANZIONE) MAITA Mattia (Benevento): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

PRIMA SANZIONE

BERUATTO Pietro (Benevento)

KOUAN Oulai Christian(Benevento)