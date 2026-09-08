Un malore improvviso, trovato senza vita nel letto: aveva 41 anni Dramma a Torrecuso

E' stata la moglie a scoprirne a letto il corpo senza vita. Secondo una prima ricostruzione, non lo aveva visto alzarsi, pensava che stesse ancora dormendo: vileva svegliarlo, ma non era purtroppo così. Il dramma si è consumato questa mattina a Torrecuso, la vittima è un 41enne, dipendente di un'azienda, stroncato, probabilmente, da un malore che lo ha colpito all'improvviso e non gli ha dato scampo.

Quando è scattato l'allarme, sul posto sono immediatamente accorsi gli operatori del 118, i cui disperati tentativi di rianimazione sono però risultati vani, ed i carabinieri. Niente da fare per il poverino, la cui salma è stata poi trasferita all'obitorio del San Pio, in attesa degli accertamenti medico -legali che saranno disposti dalla Procura. La terribile notizia ha sconvolto la comunità torrecusana, nella quale il 41enne, padre di due bambini, era perfettamente inserito.