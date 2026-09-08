Provincia di Benevento: Lombardi conferisce le deleghe ai Consiglieri Cinque i consiglieri delegati

Il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha conferito con proprio decreto le deleghe ai Consiglieri provinciali, definendo così le competenze e le materie sulle quali ciascun delegato sarà chiamato a svolgere attività di indirizzo, impulso, studio, proposta e raccordo.

Le deleghe, esercitate nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Presidente e dei vincoli stabiliti dalla programmazione operativa dell’Ente, sono state così attribuite:

Alfonso Ciervo, Vice Presidente della Provincia, seguirà le Politiche Agricole, le Attività Artigianali, il Commercio e la Forestazione, oltre alle funzioni proprie della carica di Vice Presidente.

Giuseppe Ricci avrà le deleghe a Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambito Sociale Assistenziale.

Giuseppe Bozzuto si occuperà di Aree Interne e Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), Turismo e DMO (Destination Management Organization), Politiche Energetiche, Trasporti e Rapporti con l’UPI.

Cesare Striani avrà competenza in materia di Viabilità e Ciclo dei Rifiuti.

Giovanni Zanone seguirà Affari Generali, Bilancio, Ambiente, Urbanistica, Protezione Civile, Politiche Giovanili e Contenzioso.

Il ruolo dei Consiglieri delegati

I Consiglieri delegati, secondo quanto previsto dall’articolo 26, comma 7, dello Statuto della Provincia di Benevento, coadiuveranno il Presidente con spirito collegiale. In particolare, seguiranno le fasi di proposizione dei provvedimenti, collaboreranno nei rapporti con gli uffici e con l’esterno e riferiranno al Presidente sulle proposte formulate.

Le deleghe potranno essere modificate o revocate in qualsiasi momento e avranno durata fino alla fine del mandato.

Resta fermo, come previsto dall’articolo 26, comma 6, dello Statuto, che i Consiglieri titolari di deleghe non possono impegnare in alcun modo l’Amministrazione verso l’esterno. L’attribuzione delle deleghe, inoltre, non determina il trasferimento di competenze gestionali, che rimangono in capo ai dirigenti dell’Ente, né comporta il trasferimento della titolarità del potere di adottare gli atti amministrativi riservati al Presidente della Provincia.

L’incarico non comporta, infine, alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio della Provincia.

Cinque i Consiglieri delegati

Con l’attribuzione delle nuove deleghe, il numero complessivo dei Consiglieri delegati, compreso il Vice Presidente, è pari a cinque. Un numero che, come sottolineato dalla Provincia, rientra ampiamente nel limite massimo di dieci previsto dall’articolo 23, comma 3, dello Statuto dell’Ente.