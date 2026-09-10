Bando giovani agricoltori, proroga al 30 settembre: soddisfatto Mastella La nota del consigliere regionale

Il consigliere regionale Pellegrino Mastella (Casa Riformista - Italia Viva - Noi di Centro) esprime soddisfazione per la proroga al 30 settembre dei termini del bando SRE01 – Insediamento giovani agricoltori, previsto nell'ambito del CSR Campania 2023-2027. Con il decreto dirigenziale n. 363 del 9 settembre 2026, infatti, la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno, inizialmente fissata al 15 settembre, è stata prorogata alle ore 16 dell'ultimo giorno di settembre. "Desidero ringraziare sinceramente l'assessora regionale all'Agricoltura Maria Carmela Serluca e l'intera struttura del settore Agricoltura della Regione Campania per aver dato una risposta concreta a un'esigenza arrivata direttamente dai territori – dichiara Mastella –. La richiesta di una proroga ci è stata sollecitata da più parti e anche da amministratori comunali del nostro territorio, che avevano giustamente evidenziato le difficoltà incontrate da tanti giovani nella predisposizione delle pratiche durante il periodo estivo". "Si tratta di un'opportunità importante per favorire il ricambio generazionale e consentire a nuovi giovani imprenditori di investire nel settore agricolo. Era quindi giusto evitare che difficoltà organizzative e rallentamenti degli uffici, particolarmente accentuati nel mese di agosto, potessero penalizzare chi aveva intenzione di partecipare al bando". "Nelle aree interne l'agricoltura rappresenta una risorsa fondamentale per creare lavoro e contrastare lo spopolamento. La proroga al 30 settembre consentirà a tanti giovani di completare correttamente le procedure e di presentare la propria domanda con maggiore serenità". "Ringrazio ancora l'assessora Serluca e gli uffici regionali per la sensibilità e l'attenzione dimostrate – conclude Pellegrino Mastella –. Ascoltare le istanze che arrivano dai Comuni e dai territori e trasformare le richieste fondate in risposte concrete è il modo migliore per avvicinare le istituzioni ai cittadini e creare nuove opportunità per le giovani generazioni".