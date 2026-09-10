Under 16 e 15, inizia il campionato: il Benevento sfida la Fiorentina Impegni in trasferta per le due formazioni del settore giovanile giallorosso

Comincia il campionato delle formazioni under 16 e 15 del Benevento Calcio. Le squadre guidate, rispettivamente, da Festa e Grande saranno di scena in un contesto di spessore che lascia ben intendere il livello del torneo. All'esordio, infatti, i giallorossi affronteranno la Fiorentina allo stadio Astori del Viola Park. Ad aprire le danze sarà l'under 15 che scenderà in campo alle 10:30 di sabato. Subito dopo, alle 12:45, sarà la volta dei ragazzi guidati da Paolo Festa. Si prevedono due sfide non affatto semplici, ma il Benevento è pronto a dare tutto sé stesso per conquistare dei risultati positivi e per cominciare nel modo giusto un campionato che si prevede avvincente e di livello.

Under 16 e 15, il programma della prima giornata di campionato

Arezzo-Palermo

Avellino-Lazio

Fiorentina-Benevento

Juve Stabia-Catanzaro

Lecce-Empoli

Napoli-Frosinone

Roma-Ascoli