Passa davanti a un tavolo privè in un locale, preso a pugni, calci e bottigliate Benevento. Cinque giovani caudini a giudizio per un episodio accaduto a Montesarchio

Quattro di Airola, uno di Bucciano. Tra i 21 anni ed i 23 anni. Sono i quattro giovani che il pm Flavia Felaco ha citato direttamente a giudizio con l'accusa di lesioni aggravate ai danni di un 21enne di Paduli. Appuntamento l'8 gennaio 2027 per l'udienza predibattimentale su una vicenda che risale al 12 febbraio 2024. Quando a Montesarchio, in concorso con tre minori per i quali si procede separatamente, gli imputati avrebbero aggredito il 21enne a bottigliate. Tutto sarebbe accaduto in una discoteca dove era in corso un evento: secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 21enne sarebbe passato dinanzi ad un tavolo privè, e ciò avrebbe infastidito coloro che vi erano accomodati.

Il giovane sarebbe stato prima insultato, spintonato e preso a pugni; poi, colpito alla testa con due bottiglie e preso a calci mentre era riverso sul pavimento, anche privo di sensi. Per lui un trauma cranico non commotivo, una ferita alla regione parietale destra e un trauma ad un occhio, giudicate guaribili in dieci giorni.

Gli imputati sono assistiti dagli avvocati Domenico D'Amico, Vittorio Fucci e Domenico Cristofaro, la parte offesa dall'avvocato Antonio Leone.