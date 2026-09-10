Prevenzione del suicidio, Errico: "Servizi più forti per le fragilità" La nota del consigliere regionale dopo la morte di un detenuto di 37 anni nel carcere di Benevento

“La Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio richiama le istituzioni a rafforzare l'attenzione sulle situazioni di fragilità, attraverso servizi accessibili e una rete capace di offrire ascolto e sostegno”. Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico, richiamando anche il recente suicidio di un detenuto di 37 anni nella casa circondariale di contrada Capodimonte. “Di fronte a una tragedia di questo tipo - sottolinea Errico - il primo dovere è il rispetto per la persona e per il dolore della famiglia. Al tempo stesso, occorre mantenere alta l'attenzione sulle condizioni di chi vive in contesti particolarmente complessi”. Nel carcere di Benevento, a fronte di una popolazione spesso superiore ai 370-400 detenuti, operano tre psichiatri e sei psicologi. Sul territorio, l'Asl Benevento dispone di 12 psicologi di base distribuiti nei cinque distretti sanitari. Dalla task force istituita nel settembre 2023 al 30 giugno scorso sono state erogate 23.470 prestazioni a 3.237 cittadini. “Sono numeri che testimoniano una domanda crescente di supporto psicologico- prosegue Errico - Difficoltà economiche, precarietà, povertà, isolamento e malattie croniche possono incidere profondamente sul benessere delle persone”. “Servono reti più forti tra sanità, scuola, famiglie, istituzioni e territorio - conclude Errico - e politiche capaci di migliorare concretamente le condizioni di vita. Rafforzare i servizi significa rendere la comunità più vicina a chi attraversa un momento di difficoltà”.