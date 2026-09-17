Provinciale 76 "Mutria": partono i lavori di messa in sicurezza Nel territorio del Comune di Cusano Mutri in località Civitella

Nell'ambito dell'Accordo Quadro relativo al periodo 2025-2027 finanziato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, relativamente al comparto Titerno - Tammaro, verranno avviati a partire dal 18 settembre i lavori di messa in sicurezza lungo la Strada provinciale n. 76 "Mutria", nel territorio del Comune di Cusano Mutri in località Civitella.

Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, il quale ha voluto anche rassicurare che i lavori termineranno entro la settimana prossima al fine di evitare interferenze con la Sagra di Cusano Mutri, che avrà inizio dal 25/09 p.v., e che vede l'affluenza di un gran numero di persone.

Le opere, affidate a Italcantieri s.r.l., comporteranno una spesa di circa €. 100.000,00 e sono state decise

in considerazione delle criticità esistenti sull’asse stradale della Mutria che presenta il deterioramento della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. Si provvederà dunque alla fresatura del tappetino stradale ed alla successiva posa in opera del nuovo piano viabile sempre in conglomerato bituminoso per

consentire il transito in sicurezza degli automobilisti.

Il ripristino, ha infine comunicato Lombardi, rappresenta un primo stralcio di diversi interventi che a breve verranno realizzati nell'area del Titerno – Tammaro: proprio in questi giorni è stata ultimata l’opera di manutenzione e sistemazione dell’impianto illuminante della galleria naturale Monte Cigno, nonchè alla sistemazione di alcuni tratti di barriere divelte.

