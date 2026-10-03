Forza Italia Giovani, nuove nomine a Foglianise e San Marco dei Cavoti Scelti Giovanni De Maria e Michele Pio Tremonte per i due centri sanniti

Prosegue il percorso di radicamento, crescita e consolidamento di Forza Italia Giovani sul territorio della provincia di Benevento. Il movimento giovanile azzurro rafforza la propria presenza nelle comunità sannite attraverso l’ufficializzazione di due nuove nomine, con l’obiettivo di rendere sempre più strutturata e capillare la propria organizzazione sul territorio. Giovanni De Maria è stato nominato Commissario Cittadino di Forza Italia Giovani a Foglianise, mentre Michele Pio Tremonte assume l’incarico di Commissario di Forza Italia Giovani a San Marco dei Cavoti. “Ringrazio il partito per la fiducia e per l’incarico affidatomi. Lo svolgerò con dedizione, responsabilità e massimo impegno”, dichiara Giovanni De Maria, commentando la nomina. Sulla stessa linea anche Michele Pio Tremonte, che sottolinea il significato del nuovo incarico: “Ringrazio il coordinamento provinciale di Forza Italia Giovani per la fiducia. Assumo l’incarico di commissario a San Marco dei Cavoti con senso di responsabilità e coerenza con i valori del centrodestra”. Le due nuove nomine si inseriscono nel più ampio percorso di organizzazione e presenza territoriale di Forza Italia Giovani, che punta a rafforzare il proprio radicamento nei Comuni della provincia di Benevento e a creare nuovi spazi di partecipazione per le giovani generazioni. L’obiettivo è quello di costruire una presenza sempre più capillare, organizzata e vicina ai territori, valorizzando il contributo dei giovani e favorendo il confronto diretto con le comunità locali e con le esigenze dei cittadini sanniti. “Le nuove nomine rappresentano un ulteriore passo nel percorso di crescita e consolidamento del movimento giovanile sul territorio», si sottolinea, evidenziando l’importanza di una struttura capace di essere presente nei Comuni e di coinvolgere nuove energie e competenze. Un ringraziamento viene rivolto al Segretario Provinciale di Forza Italia, l’Onorevole Francesco Maria Rubano, al Segretario Regionale di Forza Italia Giovani Campania, Gianfranco Succoio, e al Segretario Provinciale di Forza Italia Giovani, Rocco Diglio, per la guida e il supporto garantiti al movimento giovanile. Con l’ingresso di De Maria e Tremonte nei nuovi ruoli, Forza Italia Giovani prosegue dunque il proprio percorso di crescita nel Sannio, puntando sul coinvolgimento dei giovani, sul radicamento nelle comunità e sulla costruzione di una presenza politica sempre più attenta alle realtà locali.