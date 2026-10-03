Under 17, il Benevento sfida il Lecce: i dettagli del match

Gara in trasferta per l'under 17 del Benevento che cerca continuità dopo la vittoria casalinga conquistata all'Avellola contro l'Avellino. La squadra di Schiavi scenderà in campo in casa del Lecce, alle ore 11:30 di domani. I giallorossi cercano il primo risultato positivo in trasferta, dopo la sconfitta di Catanzaro della seconda giornata.
Under 17, i convocati di Schiavi
Portieri: Esposito, Porcelli.
Difensori: Cimmino, Comotti, Cuomo, Ferraro, Aprovitola, Lo Russo, Greco, Ferretti.
Centrocampisti: Martello, Calabria, Porta, Cargiulo, Filiberti.
Attaccanti: Schettino, Sorbo, Bah, Beyai, Silvestri.
Under 17, il programma della quarta giornata
Arezzo-Frosinone
Avellino-Ascoli
Empoli-Lazio
Juve Stabia-Fiorentina
Lecce-Benevento
Napoli-Catanzaro
Roma-Palermo
Under 17, la classifica
Roma 9
Empoli 9
Fiorentina 7
Lazio 6
Catanzaro 6
Napoli 4
Benevento 3
Palermo 3
Frosinone 3
Lecce 3
Ascoli 3
Avellino 2
Arezzo 1
Juve Stabia 1