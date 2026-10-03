Under 16 e 15, il Benevento ospita l'Empoli all'Avellola

Quarta giornata di campionato per le formazioni under 16 e 15 del Benevento Calcio. Dopo le sconfitte rimediate in casa del Lecce, le squadre sannite cercano un risultato positivo sul sintetico dell'Avellola, contro i pari età dell'Empoli. Il primo match della giornata, in programma domani, vedrà protagonista l'under 15 alle ore 11. La squadra guidata da Festa, invece, scenderà in campo alle 13:15.
Under 16 e 15, il programma della quarta giornata
Ascoli-Arezzo
Benevento-Empoli
Catanzaro-Avellino
Fiorentina-Napoli
Frosinone-Lecce
Juve Stabia-Roma
Lazio-Palermo
Under 16, la classifica
Roma 9
Lazio 7
Fiorentina 7
Lecce 7
Empoli 7
Juve Stabia 4
Napoli 4
Palermo 3
Benevento 3
Ascoli 3
Arezzo 3
Catanzaro 2
Frosinone 0
Avellino
Under 15, la classifica
Napoli 9
Lazio 9
Roma 9
Lecce 7
Juve Stabia 5
Fiorentina 4
Empoli 4
Benevento 3
Arezzo 3
Palermo 1
Catanzaro 1
Ascoli 1
Avellino 1
Frosinone 1