Pax Mastella-Calenda "smaltite scorie del passato, ho rimesso querela" Gli ho telefonato e abbiamo recuperato una forma di correttezza personale e relazionale

Pax tra il sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro Clemente Mastella e il parlamentare e il segretario nazionale di Azione Carlo Calenda, dopo alcuni duelli comunicativi duri: "Ho rimesso la querela nei suoi confronti per un eccesso sgradevole che c'era stato qualche tempo fa. Gli ho telefonato e abbiamo recuperato una forma di correttezza personale e relazionale. Abbiamo smaltito le scorie del passato e le inutili tossine del rancore che vanno sempre superate", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Ci siano formulati un reciproco in bocca al lupo per il prosieguo in vista delle prossime scadenze elettorali io per il suo tentativo, difficile ma rispettabile, di rappresentare un'area moderata autonoma fuori dai poli, lui per il mio sforzo, altrettanto e forse ancora più complesso, di riunificare, nell'area progressista, in un unico contenitore politico, senza personalismi, tutte le anime centriste", conclude Mastella.