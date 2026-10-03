Cocaina, bilancino e una scacciacani nell'abitazione, 'beccato' un 35enne Benevento. Perquisizione dei carabinieri, l'uomo è stato denunciato

Dalla droga ad una scacciacani. E' il 'bottino' del sequestro operato in mattinata dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento. Nel mirino dei militari è finito un 35enne della città, destinatario di una perquisizione compiuta evidentemente sulla scorta di alcuni elementi già acquisiti. La 'visita' a sorpresa nell'abitazione del 35enne ha consenito di rinvenire - secondo una prima ricostruzione- una ventina di grammi di cocaina sistemati un mobile, un bilancino di precisione ed una pistola scacciacani che sarebbe però risultato priva del tappo rosso previsto dlla normativa

La sostnza stupefacente, l'attrezzatura che potrebbe essere stata adoperata per pesarla, e la pisola sono stati sottoposti a sequestro, mentre per l'uomo è scattata la denuncia a piede libero. Ha noinato come suo difensore l'avvocato Fabio Ficedolo.

(foto di repertorio)