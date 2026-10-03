Inchiesta Santamaria e presunti finanziamenti. "Mai ricevuto contributi" Gli esponenti di maggioranza De Pierro, Chiusolo, Cappa e Zanone: "Difenderemo nostra onorabilità"

"Dalla stampa apprendiamo di presunte affermazioni surreali dell’ex dirigente comunale Santamaria, il quale avrebbe asserito di aver contribuito finanziariamente alle nostre manifestazioni politiche. Nessuno di noi ha mai richiesto né ricevuto alcun contributo, avendo sempre svolto attività politica con le proprie forze e con la propria passione".

Così in una nota il vicesindaco dell'amministrazione comunale di Benevento, Francesco De Pierro, gli assessori Mariagrazia Chiusolo, Attilio Cappa e Giovanni Zanone intervengono dopo gli sviluppi registrati nell'ambito dell'inchiesta dei carabinieri che lo scorso 30 marzo aveva portato all'arresto dell'ormai ex dirigente comunale Gennaro Santamaria, da qualche giorno tornato in libertà, per una presunta concussione e che successivamente ha portato gli inquirenti ad ipotizzare anche altre ipotesi di reato nei confronti di 19 indagati chiamati in causa dall'ex dirigente ed ora al centro di una richiesta di incidente probatorio avanzato dalla Procura.

"Qualora confermate queste affermazioni - rimarcano gli esponenti della maggioranza a Palazzo Mosti - , promuoveremo azioni legali a tutela della nostra reputazione e della nostra onorabilità. Siamo consapevoli della irrilevanza penale di queste dichiarazioni, ma questa macelleria mediatica uccide l’anima. Siamo persone oneste da sempre e rivendichiamo con la forza della nostra dignità questa inconfutabile verità".