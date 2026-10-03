Vigili del Fuoco. Dopo 35 anni di servizio in pensione il caporeparto Romano Per 20 anni nel Nucleo cinofili: partecipato a numerose operazioni di soccorso

Dopo 35 anni di servizio nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il caporeparto Mario Romano ha raggiunto il traguardo della meritata pensione. È stato per 20 anni nel nucleo cinofilo dei Vigili del fuoco ed ha partecipato alle operazioni di soccorso per il terremoto di l'Aquila, di Amatrice, di Ischia, in Emilia Romagna, oltre che alle operazioni per alluvioni devastanti e per il crollo del Ponte Morandi a Genova, per la voragine all'ospedale del Mare di Napoli sempre al fianco del suo inseparabile collega a quattro zampe, Roky.

Il caporeparto Romano è entrato a far parte del corpo nel 1992 e dopo il corso di formazione a Roma, è stato trasferito a Milano per il primo incarico. A seguire ha prestato servizio a Firenze, Roma, Frosinone ed infine a Benevento. Dal 2005 nel Nucleo Cinofili. Nel 2012 il corso da caposquadra, poi la promozione a caporeparto del Corpo. Il caporeparto Romano negli ultimi anni ha infine apportato un enorme supporto logistico al distaccamento di Telese Terme.

A lui il saluto di tutti i colleghi che lo ringraziano per l'attività svolta per anni con professionalità, spirito di squadra in favore delle popolazioni e per la sua amicizia da sempre apprezzata da tutti.