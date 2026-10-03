Corso specialistico Saf a Benevento, polo di eccellenza dei Vigili del Fuoco Soccorso Spelo Alpino Fluviale per i giovani soccorritori con istruttori sanniti

Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Benevento, diretto dall'ingegnere Angelo Capolongo, si conferma Polo didattico per le eccellenze e le specificità del Corpo con istruttori sanniti.

Nelle ultime settimane la sede operativa del quartiere Capodimonte ha ospitato il corso regionale Saf per completare la formazione per il soccorso di dodici vigili del fuoco arrivati a Benevento anche da Salerno e Avellino.

Corso effettuato dagli istruttori: Angelo Di Dio (caporeparto esperto), Furno Vincenzo (caposquadra), Gemino Reale e Stefano De Vizia che hanno spiegato agli 'studenti' tutte le varie fasi tecniche del Soccorso speleo Alpino Fluviale, un nucleo operativo speciale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco italiano specializzato in soccorsi in ambienti impervi, altezza, profondità e in acqua.

Al termine del corso (il direttore è stato il funzionario Angelo Feleppa), le prove finali per i 12 allievi ora abilitati per i particolari interventi specialistici.