Italia U20 finalmente vincente: Mannini entra nella ripresa e sfiora il gol Il medico di Sarzana sarà a disposizione di Loro Flores nella prossima settimana

Dopo le sconfitte contro Inghilterra e Germania, la formazione Under 20 azzurra coglie una grande vittoria contro la Francia nell'ultima partita del Torneo di La Nuncia in Spagna. 3 a 0 il risultato finale grazie ai gol di Rao, Mosconi e De Pieri. Per il giallorossi Mannini ingresso in campo solo nella ripresa, al 20'. Il ragazzo di Sarzana ha sostituito Di Nunzio e si è reso pericoloso al 27' raccogliendo una respinta del portiere francese su un precedente tiro di Pafundi. Bravo nell'occasione il numero uno dei “blues” che ha evitato in quel frangente l terzo gol, che sarebbe arrivato un po' più tardi.

L'Italia Under 20 chiude il torneo spagnolo al terzo posto, Mannini tornerà subito in Italia e lunedì sarà a disposizione di Floro Flores per l'intera settimana di allenamento.

FRANCIA U20-ITALIA U 20 0-3

FRANCIA U20 (4-2-3-1): Stawiecki; Dodote (dal 65′ Tape), Muzungu, Kamara, Lucea (dal 46′ Pereira Da Silva); Courcoul (dal 65′ Dioubate), Devernois (dal 65′ Massok); Ndjantou (dal 65′ Molebe), El Jamali (dal 65′ Peter), Mmadi (dal 46′ Diaoune); Merah (dal 65′ Dabo). A disposizione: Jourdren, Koumbassa, Angely, Song, Ake, Pandor. Allenatore: Diomede Bernard.

ITALIA U20 (4-3-3): Siviero; Amey, Verde (dal 57′ Stabile), Mirra (dall’85’ Cerbone), Cama (dal 57′ Pagnucco); Di Nunzio (dal 65′ Mannini), Mout (dal 57′ Mancuso), Sala (dal 65′ Rispoli); Coletta (dal 57′ De Pieri), Lavelli (dal 57′ Mosconi), Rao (dal 65′ Pafundi). A disposizione: Idele, Vannucchi, Fellipe Jack, Cassa. Allenatore: Carmine Nunziata.

MARCATORI: 31′ Rao (I), 59′ Mosconi (I), 90′ + 1′ De Pieri (I).

AMMONITI: 23′ Lucea (F), 35′ Rao (I), 38′ Verde (I), 49′ Cama (I), 69′ Stabile (I).