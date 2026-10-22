Azione raccoglie nuove adesioni in Provincia di Benevento L'annuncio del commissario provinciale Filomena Di Mezza

Il commissario provinciale di Azione Filomena Di Mezza nomina commissario cittadino di Sant’Agata de’ Goti il dottore tributarista Carmine Passante. Un percorso politico già consolidato quale segretario e presidente provinciale dei giovani UDC , poi nel circolo cittadino del PD e nel territorio saticulano dove ha da sempre svolto un ruolo attivo. Il radicamento sui territori e’ uno degli obiettivi che ci siamo dati, nella costruzione del partito provinciale e l’adesione e la disponibilità di Carmine Passante si muovono in tale percorso e costituiscono un importante risultato anche per la centralità di Sant’Agata de’ Goti nella Valle Caudina e nella Provincia di Benevento. Auguro buon lavoro al neo commissario sicura che riusciremo a svolgere un ottimo lavoro per favorire la crescita del partito. "Ho deciso di iniziare un nuovo percorso politico aderendo ad Azione, una scelta che nasce dalla voglia di contribuire concretamente al futuro del nostro territorio. La dichiarazione di Carmine Passante. Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata dal commissario provinciale Filomena Di Mezza con la nomina a Commissario del Circolo di Azione di Sant’Agata de’ Goti, un incarico che accolgo con entusiasmo e senso di responsabilità. Credo in una politica fatta di serietà, concretezza e soprattutto di ascolto. Una politica vicina ai cittadini, che affronti i problemi quotidiani senza perdersi in inutili polemiche. Il mio obiettivo è costruire un gruppo aperto al confronto, alle idee e alla partecipazione di tutti coloro che hanno a cuore il futuro di Sant’Agata de’ Goti. Non mi interessa fare politica contro qualcuno, ma lavorare per qualcosa: il bene della nostra comunità. Con impegno, umiltà e determinazione iniziamo questo nuovo percorso".