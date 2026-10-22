Usb e studenti in piazza per dire stop a caro vita e azione del governo - VIDEO FOTO - In tanti in piazza a Benevento per manifestazione organizzata dall'Unione sindacale di base

Dai parcheggi ormai tutti a pagamento a Benevento al caro vita, passando per sanità e scuola. Tutto questo al centro della manifestazione, partecipata oltre le aspettative, che l'Unione sindacale di Base ha organizzato questa mattina sotto alla prefettura di Benevento per protestare contro l'azione dle Governo e anche del Comune.

Con l'Usb sono scesi in piazza centinaia di studenti che hanno manifestato il loro disappunto sulle ultime azioni del Governo Meloni.

Ed ancora: stop alle guerre in atto che da mesi provocano l'aumento del costo del petrolio e una crisi forse senza precedenti che colpisce anche il ceto medio. “Le famiglie non ce la fanno più” il monito di Giovanni Venditti, esponente dell'Usb nel Sannio (ASCOLTA INTERVISTA).

Tanti gli striscioni sia del sindacato che degli studenti. Tutti per rimarcare la crisi "che sta attanagliando i nostri genitori e noi stessi con meno servizi a partire dalla scuola fino alla sanità. Adesso basta" il monito degli studenti.