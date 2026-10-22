Lavori edilizi, sabato interdizione al traffico per un tratto di via Annunziata La chiusura si effettuerà nella mattinata, dalle 9:30 alle 13:30

Si rende noto che nella mattinata di sabato 24 Ottobre, dalle ore 9,30 alle ore 13,30, salvo conclusione anticipata dei lavori, Via Annunziata sarà interdetta al traffico veicolare nel solo tratto compreso tra l'incrocio con Via Tenente Pellegrini e l'incrocio con Via Borgia, al fine di consentire il posizionamento e l'operatività in sicurezza di un automezzo in funzione del compimento di un intervento necessario al completamento di lavori di ristrutturazione in atto presso il fabbricato ubicato al civico 11 di Via Annunziata. Contestualmente, nel solo tratto di Via Annunziata tra il civico 8 e il civico 4, prospiciente l'area interessata dal posizionamento dell'autogru, vigerà il divieto di sosta e fermata, con rimozione e valenza anche nei confronti dei titolari di residenti ed altre categorie di autorizzati al transito e alla sosta in Ztl Annunziata. Tuttavia, il transito di mezzi di soccorso e dei mezzi d'emergenza nonchè dei residenti ed altri autorizzati, per esigenze di arrivo ad abitazioni ed autorimesse, sarà comunque garantito fino al punto interessato dal posizionamento attraverso la presenza fissa di movieri sia a monte sia a valle del tratto interessato dal temporaneo provvedimento di interdizione al traffico che si rende necessario in ragione dell'inesistenza di soluzioni alternative.