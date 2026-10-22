Caro carburanti, NdC annuncia una conferenza sulle misure per l'agricoltura Presenti l'Assessore Regionale Serluca e il sindaco Mastella

Domani, venerdì 23 ottobre alle ore 17, si terrà, a Palazzo Mosti (Aula consiliare) una conferenza per illustrare le misure adottate dalla Giunta Regionale della Campania a sostegno del comparto agricolo e produttivo al fine di alleviare le difficoltà causate dall'aumento esponenziale del costo del carburante. All'iniziativa saranno presenti i coordinatori territoriali di Noi di Centro, l'Assessore regionale alle Politiche Agricole Maria Carmela Serluca e il Segretario Nazionale del Partito e Sindaco di Benevento, on. Clemente Mastella.