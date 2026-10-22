Caro carburanti, il monito di Ciambriello: "Rischio blocco delle carceri" Il garante regionale dei diritti dei detenuti sottolinea: "Garantire continuità forniture"

La crescente emergenza legata alla reperibilità del carburante e alla protesta degli autotrasportatori si sta ripercuotendo gravemente sul funzionamento degli istituti penitenziari della Campania, mettendo a rischio l'approvvigionamento dei beni di prima necessità e i servizi essenziali per le persone detenute, operatori penitenziari e socio-sanitari. Il Garante campano Samuele Ciambriello lancia l’allarme e segnala criticità immediate riguardanti: forniture alimentari e mense: difficoltà nel garantire la continuità dell'approvvigionamento del vitto per la popolazione detenuta e del servizio mensa per il personale penitenziario; carburante per i mezzi di servizio: forte contrazione della disponibilità di carburante necessario ai servizi istituzionali; trasporti sanitari e traduzioni urgenti: rischio di blocco per gli accompagnamenti verso strutture ospedaliere per visite specialistiche, accertamenti diagnostici non differibili ed esecuzione delle udienze di giustizia. «Il diritto alla salute e l'accesso ai servizi essenziali devono essere tutelati anche in situazioni di emergenza», dichiara il Garante Ciambriello. «Chiedo un intervento tempestivo e un coordinamento costante da parte di tutte le autorità competenti affinché vengano adottate misure prioritarie e straordinarie volte a limitare i pregiudizi per la comunità penitenziaria e per la sicurezza degli istituti».