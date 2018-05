Giro d'Italia a Pesco Sannita, tante iniziative collaterali Il 6 maggio il piccolo centro sannita ospiterà un raduno di auto e moto d'epoca

La comunità di Pesco Sannita si avvicina in un crescendo di entusiasmo e passione, ad accogliere la carovana rosa del 101° Giro ciclistico d'Italia. Domenica 13 maggio p.v., il comune sannita ospiterà la partenza della nona tappa della corsa, quella che poi si concluderà con l'arrivo in salita di Campo Imperatore, sul Gran Sasso. Per prepararsi a questo storico evento, la comunità di Pesco Sannita, con in testa l'amministrazione comunale e il comitato tappa locale, ha indetto una molteplice serie di iniziative, inserite in un programma denominato "Aspettando il Giro d'Italia", tutte proiettate a motivare la popolazione pescolana e quella sannita in genere, a partecipare attivamente a questo evento di festa e di sport.

Tra le varie iniziative, ce ne saranno due originali domenica prossima, 6 maggio, ad una settimana dall'arrivo del Giro a Pesco Sannita.

Infatti sono in programma un Raduno di auto d'epoca e un raduno di moto. Nella centralissima piazza Umberto I di Pesco (che sarà anche sede di partenza della tappa della corsa rosa), domenica mattina saranno tante le auto d'epoca e le moto che vivranno una giornata di festa e di aggregazione. L'appuntamento è alle ore 9,30 con il raduno dei partecipanti, quindi alle ore 11 le auto d'epoca sfileranno per le strade del paese, mentre le moto daranno vita ad una passeggiata sulle strade del Tammaro, che toccherà anche i comuni di Pietrelcina, Pago Veiano, Molinara e San Marco dei Cavoti.

A mezzogiorno i partecipanti si ritroveranno in piazza per un aperitivo prima del pranzo. Le auto d'epoca, dopo il giro per le strade di Pesco Sannita, resteranno esposte in piazza Umberto I.