Energa San Salvatore, domenica sfida in terra pugliese Le telesine affronteranno la Damiano Spina Oria Volley

Archiviato l’esordio assoluto in SerieB2, l’Energa Olimpia Volley San Salvatore Telesino è pronta a mettersi in viaggio verso la Puglia, dove domenica pomeriggio affronterà la Damiano Spina Oria Volley. In settimana tantissimo lavoro per le ragazze del presidente Campanile tra pesi, sala video e tecnica. Attenzione e lavoro anche per quanto riguarda la fase difensiva che nella prima uscita stagionale, oltre all’approccio compassato, aveva destato qualche meccanismo da aggiustare. Sicuramente in trasferta sarà presente anche tutto lo staff societario che sta lavorando ininterrottamente per programmare tutto nel minimo dettaglio, unica incognita la presenza del massimo dirigente sansalvatorese.

A presentare la gara tra telesine e salentine è coach Francesco Eliseo. “Oria è una squadra temibilissima – ha dichiarato il tecnico – con 3/6 di squadra che ha disputato i playoff l'anno scorso a pizzo calabro, quindi con meccanismi già affiatati.. e col resto delle giocatrici di ottimo livello. Senza contare che l'ambiente sarà molto caldo”.

Meticolosa durante tutto l’arco della settimana l’attenzione che lo staff dimostra negli allenamenti e nella dieta: “si cerca di essere attenti a tutto per dare più sicurezza alle atlete e devo dire che ho uno staff sempre sul pezzo che mi coadiuva tanto in questo. Dal mio secondo Antonio Poccetti, precisissimo negli allenamenti allo scoutman Rinaldo Uccellini, un vero esperto delle rilevazioni statistiche. Mi fa piacere sottolineare, poi, il grandissimo lavoro che sta svolgendo il prof. Paolo Della Volpe per quanto riguarda la parte atletica e non solo. È una persona molto competente, siamo davvero ad un livello altissimo”.

Per coach Eliseo quella di domenica è già una gara spartiacque: “sì, la prima è stata archiviata e siamo già al primo snodo cruciale per capire chi siamo. In questo campionato per fare punti in trasferta servono gioco e personalità e domenica sera sarà possibile esprimersi in merito”.

In campo, insomma, una Olimpia da battaglia: “sicuramente scenderemo in campo per vender cara la pelle – ha concluso Eliseo – e usciremo con la maglia sudata. Sono sicuro che le ragazze daranno tutto, credo tanto in questo gruppo”.