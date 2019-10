Energa San Salvatore, da cenerentola a capolista Le telesine vincono in Puglia e continuano a sognare ad occhi aperti

È una trasferta felice quella dell’Energa Olimpia Volley San Salvatore Telesino che torna dalla Puglia con nuove certezze e tre punti fondamentali. L’Energa – vittoria 3 a 0 (20 - 25; 17 – 25; 15 -25 i parziali) – conquista la seconda storica vittoria in due partite al debutto assoluto in Serie B2. La formazione del presidente Campanile dimostra tutto il suo potenziale e si ritrova nel gruppone di squadre che è ora in testa al Girone. La Damiano Spina Oria Volley cade e lo fa rovinosamente dopo la bella gara dell’esordio ma, al netto della serata, nera senza dubbio, lascia intravedere buone cose.

Coach Eliseo conferma il sestetto tipo con Martina Del Vaglio al palleggio, Adriana Kostadinova e Camilla Sanguigni a schiacciare, Laura Biscardi nel ruolo di opposto, Luana Scalise libero con Giada Amatori e Filomena Afeltra centrali.

Cade tra le mura amiche, invece, la Damiano Spina Oria Volley che all’alba del primo set aveva anche tentato subito lo scatto (+4) cercando di indirizzare il match su binari ben diversi. Le ospiti, complice anche un muro invalicabile, annullano il vantaggio e acciuffano il pari sul 9-9. Da qui in poi è monologo Olimpia: muro e difesa top, attacco implacabile. La premiata ditta Eliseo, con Kostadinova che non sbaglia praticamente mai ed una difesa capace di andare a raccattare palle in ogni angolo del Palazzetto, è addirittura capace di portarsi poi a +9 sulle avversarie (11 – 20 il parziale). Quando il set sembra ormai destinato a concludersi, ecco la reazione delle brindisine che rischia provocare qualche preoccupazione di troppo alle telesine. Il calo, forse mentale, non causa effetti collaterali anche perché il vantaggio accumulato è ampio da colmare. Il game si chiude poi sul 25 a 20 per l’Olimpia che dovrà però rivedere qualcosa in fase di gestione della gara. Il secondo set vede l’Olimpia portarsi subito avanti senza troppa fatica. Gli attacchi delle campane, in tenuta giallonera, risultano difficili da contenere e da leggere per le oritane che sembrano avere tanta, troppa, difficoltà in fase di costruzione. Il set, nonostante i time-out chiamati dal coach di casa e alcuni cambi tra le brindisine si chiude 25 a 17 per l’Energa. Il terzo ed ultimo set è a totale appannaggio delle sannite mentre le padroni di casa vanno in apnea ogni volta che le ragazze di coach Eliseo – sugli scudi anche Biscardi – si portano in attacco. Nel finale se l‘Olimpia spreca qualche match point di troppo l’Oria sembra essere in totale confusione ed il set si chiude sul 25 a 15 per le telesine. Ora, testa al lavoro da compiere in settimana perché sabato nel Palazzetto di via Cortopasso arriverà il Nola e di certo, nessuno vorrà fare loro regali.

“Avevamo preparato la partita cercando di non lasciare nulla al caso – ha dichiaro a fine gara coach Francesco Eliseo – cercando di non commettere gli errori della scorsa settimana. Le ragazze hanno rispettato alla perfezione quello che ci eravamo detti in fase di preparazione. Bene in fase di muro, bene anche in ricezione è perfetta anche la distribuzione, alle ragazze non posso dire altro che brave. Forse, dovremmo rivedere qualcosa solo in termini di gestione del vantaggio. Davanti ad una squadra così ed un pubblico così se cali d’intensità alla fine puoi rischiare qualcosa. In settimana abbiamo lavorato anche sulla testa per migliorare l’approccio e devo dire che anche in questo le ragazze sono state brave. Ora pensiamo a vincere contro Nola sabato prossimo e tentiamo di ragionare gara dopo gara. Siamo una squadra giovane e dobbiamo crescere. Abbiamo fatto un grosso passo in avanti rispetto alla prima ma siamo ancora indietro rispetto alla mia idea di volley”.

“Siamo partite molto meglio, più concentrate e pronte, rispetto alla prima partita giocata in casa – ha chiosato il libero, Luana Scalise – ed avevamo voglia di dimostrare tutto il nostro valore. Siamo un gruppo compatto, che quando gioca mette l’anima e non si risparmia su nessun pallone. Abbiamo anche tante individualità ma in un gioco di squadra è il gruppo a fare la differenza”.

“Grandissima vittoria – ha commentato patron Antonio Campanile – complimenti a tutti! Una partita giocata sempre su grandi ritmi. Abbiamo fatto benissimo la fase difensiva, riuscendo a migliorare lì dove nella prima gara avevamo commesso qualche errore. Nonostante questa prova è lecito restare con i piedi ben piantati a terra ma fiduciosi sul prosieguo, anche perché conosciamo bene le difficoltà di questo campionato. Sappiamo di dover migliorare e continuare a lavorare. Voglio sottolineare la grande abnegazione delle ragazze e dello staff. Nella scorsa settimana tra doppie e sedute singole abbiamo superato quota 15 allenamenti ed il frutto di questo lavoro duro e costante in palestra si è visto questa sera”.