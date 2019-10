Edil Appia Sant'Agnese, secondo successo consecutivo I sangiorgesi hanno espugnato il rettangolo di gioco della Polisportiva Matese

Dopo l’esordio vincente tra le mura amiche contro Mondragone, l’Edil Appia concede il bis espugnando il campo della Polisportiva Matese per 70 a 57 e si conferma a punteggio pieno a -2 dalle capoliste Capo Miseno e Casavatore che dovranno osservare nelle prossime giornate il proprio turno di riposo. Gara in equilibrio fino al riposo lungo ma con il Sant’Agnese sempre avanti nel punteggio (33-37 al 20’).

I sanniti infatti al ritorno dagli spogliatoi imprimevano la sferzata decisiva grazie ad una difesa asfissiante che ha portato a numerosi canestri in contropiede. Ne sono testimonianza i soli 14 punti concessi nel secondo tempo ai padroni che sprofondano anche a -20 nel corso dell’ultima frazione, chiusa poi su un più onorevole -13 (57-70 al 40’).

Una vittoria fondamentale per l’Edil Appia se si considera anche l’assenza di bomber Accettola, alla quale tutto il gruppo è riuscito a sopperire in maniera ineccepibile. “Abbiamo disputato una buona partita – analizza coach Mirra –. Nei primi due quarti non siamo riusciti a prendere bene le misure al loro attacco, ma, nella seconda metà di gara abbiamo davvero stretto le maglie difensive è ciò ci ha permesso di segnare canestri facili e allungare nel punteggio. Sono particolarmente contento, è una vittoria di squadra che dimostra coesione, collettività e la forza del gruppo. I ragazzi hanno avuto un atteggiamento giusto, da battaglia come piace a me. Mi fa molto piacere perché restituisce continuità alla vittoria ottenuta con Mondragone e faccio i miei complimenti ai ragazzi per lo sforzo che stanno facendo. Tutti hanno avuto la loro importanza e non hanno fatto sentire la mancanza di Accettola, giocatore per noi fondamentale. Prossimo appuntamento per la truppa di coach Mirra domenica 3 Novembre (ore 18) quando al Palazzetto dello Sport di Via Olmo Lungo arriverà Maddaloni.

IL TABELLINO POLISPORTIVA MATESE – EDIL APPIA BASKET SANT’AGNESE 57-70 (17-20; 16-17; 10-14; 4-17)

Edil Appia Basket Sant’Agnese: Marino 27, Cubelli 4, Bosco 2, Marallo 11, Cavuoto 2, Del Sordo 12, Parziale 2, Arcari, Salerno, Musto 8, Memlillo 2. Coach: Davide Mirra