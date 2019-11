Energa San Salvatore, terza vittoria e primato in classifica Soddisfatto coach Eliseo che non fa calcoli e pensa già alla trasferta ad Offida

Il tris è servito. Vince ancora l’Energa Olimpia Volley San Salvatore Telesino che batte 3 a 0 anche la Besana Nola (25 – 12/25 – 13/25 – 13, i pariziali) e si conferma matricola terribile. Le ragazze del presidente Campanile con 9 punti conquistati su 9 disponibili restano attaccate alla zona nobilissima della classifica. Una gara, quella contro Nola, dove si sono visti i progressi continui delle sansalvatoresi soprattutto nel muro-difesa mentre Kostadinova e Biscardi si confermano infallibili.

Nola, ha tentato più volte una timida reazione stroncata però sul nascere dalle telesine che non hanno praticamente mai rischiato nulla. Coach Eliseo nel primo set ha schierato il sestetto base con Afeltra e Amatori centrali, Kostadinova e Sanguigni a schiacciare,Biscardi nel ruolo di opposto, Del Vaglio al palleggio con Scalise a fare da libero. Pronti via ed il distacco tra le due formazioni è già netto. L’Olimpia controlla e senza troppi affanni porta a casa il set. Nel secondo game ecco il turnover: dentro Lamparelli e Pellegrino al posto di Del Vaglio e Afeltra. La musica non cambia affatto e le difficoltà sono tutte per le ospiti che non riescono a frenare gli attacchi delle padroni di casa. Lo scatto del Nola non arriva neanche nel terzo set mentre il tecnico dell’Energa cambia ancora inserendo Decato e Nardone per Biscardi e Sanguigni. Troppo lo strapotere delle ragazze di coach Eliseo.

Soddisfatto a fine gara coach Eliseo che non vuol sentir parlare di classifica e piani a lungo termine: “Per noi non è cambiato nulla, siamo alla terza giornata e dobbiamo ancora lavorare tanto. Continuiamo a non guardare la classifica – ha dichiarato – ed a pensare ad una gara alla volta. Abbiamo fatto una gara discreta e sono felice della risposta ricevuta da tutta la squadra. Sono riuscito a far ruotare tutte le giocatrici ed il livello gioco non si è affatto abbassato, questo è il importante. Sicuramente l’organizzazione del gioco è una nostra prerogativa, in alcuni momenti non siamo stati ordinatissimi e sbagliato qualche battuta di troppo. Sono errori da non commettere così non dobbiamo mai adagiarci durante la gara. Il muro-difesa continua ad essere in crescita e di solito ti fa vincere le partite, questo vuol dire che il lavoro che svolgiamo durante la settimana sta dando i suoi frutti. Questo è quello che deve fare l’allenatore, cercare di aggiustare le cose dove non vanno stando attenti anche ai più piccoli difetti. Sabato prossimo andremo ad Offida, in settimana studieremo le avversarie e cercheremo di farci trovare pronti”.

A parlare a fine gara anche Laura Biscardi: “sono felice dei risultati che stiamo avendo come squadra e della prestazioni offerte fin qui da tutte le mie compagne. Questa sera ancora una volta il muro – difesa ha fatto la differenza ma dobbiamo continuare a lavorare. Siamo solo all’inizio ma ci sono tutti i presupposti per fare un ottimo campionato. Sono arrivata a San Salvatore quest’anno e devo dire che il clima è fantastico e la società presente ed attenta”.

“Una gara mai in discussione – ha commentato invece il presidente Antonio Campanile – ed una partita ben condotta. Il risultato appare nettamente giusto. Il clima è di gioia, la classifica ci sorride e questo fa enormemente piacere ma bisogna restare umili, con i piedi ben saldi a terra. Continiamo a non dare nulla per scontato, a non fare calcoli a studiare ogni squadra ed avversario e a ragionare partita dopo partita. Solo così sarà possibile fare un campionato da protagonisti. Un plauso alle ragazze che ora godranno di questi due giorni di riposo prima della ripresa. Da martedì testa alla trasferta di Offida che è un campo difficile. Sono fiducioso e credo che continueremo a fare bene”.