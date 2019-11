Edil Appia Sant'Agnese, il tris è servito Nel campionato di promozione continua la corsa del quintetto di coach Mirra

Non si ferma la corsa nel campionato di Promozione per la Edil Appia Basket Sant’Agnese che, dopo Mondragone e Polisportiva Matese, raccoglie la terza vittoria consecutiva battendo tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di Via Olmo Lungo l’Olympia Basket Maddaloni per 74 a 64.

Partita equilibrata ma con i sanniti sempre in controllo (35-27 al 20’). Al ritorno dal riposo lungo arrivava però la riscossa ospite, capace di trovare ottime percentuali dall’arco e di chiudere con ben 27 punti nel solo terzo quarto. L’ultima frazione iniziava quindi con Maddaloni avanti (53-54 al 30’) ma a questo punto i padroni di casa riuscivano a stringere le maglie difensive e costringevano gli avversari a soli 10 punti segnati. Il 74 a 64 finale regala quindi una vittoria fondamentale all’Edil Appia che si conferma a punteggio pieno, a -2 dalla capolista Capo Miseno che però dovrà ancora osservare il proprio turno di riposo.

“Devo innanzi tutto congratularmi con i ragazzi – afferma coach Mirra – che hanno interpretato al meglio il match. Sapevamo di affrontare un avversario difficile che dalla sua può vantare buone individualità. Abbiamo avuto un buon approccio salvo soffrire le loro alte percentuali dall’arco nel corso del terzo quarto. Maddaloni non ha mai mollato, complimenti a loro, ma noi siamo riusciti a controllare ed a condurre in porto una vittoria importante. A quel punto i ragazzi, infatti, sono stati bravi a non disunirsi. Anzi, hanno continuato a macinare gioco a costruire buoni tiri e sono tornati a difendere come sanno. Ora ritorniamo in palestra con l’obiettivo di mantenere questo stato di forma e soprattutto di recuperare Accettola. Fino ad ora il gruppo non ha fatto sentire la sua mancanza ma per noi rappresenta un elemento importante”.



IL TABELLINO

EDIL APPIA BASKET SANT’AGNESE – OLYMPIA BASKET MADDALONI 74-64 (17-15; 18-12; 18-27; 21-10)



EdilAppia Basket Sant’Agnese: Marino 11,. Cubelli 10, Bosco, Marallo 4, Cavuoto 20, Del Sordo 11, Salerno, Parziale, Arcari, Musto 15, Melillo 3. Coach: Davide Mirra.