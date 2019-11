L'Energa Olimpia rimonta e vince al tie-brak Successo sofferto per le telesine che sotto 2 a 0 sono riuscite ad espugnare Offida

Mai in questo torneo l’Energa Olimpia Volley San Salvatore Telesino aveva perso un set. Contro la Ciu Ciu Offida Volley, la truppa di Eliseo ne perde addirittura due e quando ormai tutto sembra compromesso, grazie ad una reazione di orgoglio e alla condizione fisica superlativa, le atlete del patron Campanile riescono a ribaltare la gara ed addirittura a vincere al tie – break. La gara, termina dunque 2 a 3 (25 a 23; 25 a 13; 13 a 25; 14 a 25; 13 a 15; i parziali) e l’Energa torna a casa da una trasferta lunghissima con due punti importantissimi per la classifica. Sabato, per la quinta giornata del campionato di Serie B2 di Volley femminile, nel Sannio arriva Trani e l’appuntamento è per le 18.30 nel Palazzetto di via Cortopasso.

Inizio thriller per l’Olimpia che prima dell’arrivo ad Offida si è ritrovata nel bel mezzo di una frana, ritardo, riscaldamento lampo e poca concentrazione compongo poi il mix letale che favorisce le padroni casa. Eliseo schiera il sestetto base con Del Vaglio in regia, Kostadinova e Sanguigni a schiacciare, Biscardi a fare da opposto, Scalise libero, Afeltra e Amatori a fare le centrali. Pronti via e le telesine sono subito sotto, sbagliano tutto quello che è possibile sbagliare – sia in battuta e che a muro ed in ricezione – e l’Offida prende il volo. Nonostante tutto, le sannite, riescono ad acciuffare il pari sul 20 pari andando a giocare il set punto a punto ma ad avere la meglio sono le marchigiane che si impongono 25 a 23. Nel secondo set, l’Olimpia non riesce a scuotersi, gioca in modo disordinato e gli errori – tutti da matita rossa – si susseguono favorendo Offida che porta a casa il game 25 a 13 e conquista il primo punto della stagione. A questo punto, Coach Eliseo prima alza la voce e poi decide di cambiare qualcosa sia in cabina di regia che al centro facendo entrare Pellegrino, Decato e Lamparelli. La musica cambia: le telesine riescono a ricompattarsi, ad esprimere finalmente gioco e a tornare in partita tirando fuori tutto il loro potenziale. Il set è delle ospiti con il risultato di 25 a 13. Il quarto set è quello della fiducia. Reazione stratosferica delle telesine che non commettono errori e macinano un gioco aggressivo sia in attacco che in difesa mettendo notevolmente in difficoltà le padroni di casa. Le ragazze di coach Eliseo passano subito in vantaggio e distanziano le avversarie (+9 al break) riescono ad imporsi per tutto il set senza mai andare in affanno e conquistano il game 25 a 14. Si va al tie-break e qui è tutta un’altra gara. Si gioca punto a punto, tensione nervosa alle stelle e ospiti che sembrano in palla fisicamente mentre Offida è calata alla distanza. Il set si tiene sull’equilibrio. Poi la forza di volontà, la voglia e l’esperienza delle telesine hanno la meglio e riescono ad imporsi 15 - 13.

L’Energa porta a casa due punti preziosi e qualche rimpianto. Senza l’avvio da incubo, contro una squadra comunque forte in difesa, probabilmente si sarebbe potuto fare bottino pieno.

Nel fine gara coach Francesco Eliseo non cerca alibi e critica proprio l’approccio alla gara delle atlete: “mi dispiace avere avuto ragione – dice – anche perché per tutta la settimana ho provato a far capire alle ragazze che la classifica di Offida non era affatto veritiera e ne abbiamo avuto la dimostrazione. Mi assumo le colpe di quanto non è andato bene nei primi due set, abbiamo peccato di supponenza ma dobbiamo crescere perché in questo campionato nessuno ti regala nulla, soprattutto in casa. Possiamo parlare di tutti gli alibi possibili dal ritardo alla frana ma nel secondo set abbiamo giocato davvero male. Per fortuna un po’ con i cambi, un po’ con qualche accorgimento tecnico-tattica e qualche rimotivazione siamo riusciti a svoltarla anche se non era poi facile vincere al tie-break. Dal terzo set in poi non ho nulla da rimproverare alle ragazze ma è quello che vorrrei vedere fin dall’inizio della partita. In settimana proveremo a lavorare tantissimo su quello che non’è andato anche se molti errori sono stati il frutto dell’approccio frenetico e disorganizzato che abbiamo avuto. Detto questo, abbiamo vinto un’altra gara e restiamo imbattuti ma senza abbassare la guardia anche perché sabato affronteremo un’ottima squadra come Trani: una sfida delicata”.

“Siamo partite in modo molto contratto – ha commentato a fine gara la centrale Filomena Afeltra – e non riuscivamo in quello che sappiamo fare. Grazie all’aiuto del mister siamo riusciti a sbloccarci e a portare a casa due punti importanti, peccato però per i primi due set. Se c’è qualcosa che non riuscivamo a capire era il disordine e la frenesia dei primi due set, poi siamo riusciti a calmarci a ragionare e alla fine rimettere a posto le cose. La testa nella pallavolo conta tantissimo, sabato affronteremo Trani e sarà fondamentale non commettere errori”.

“Approccio alla gara sbagliato oltre che per le difficoltà legate al viaggio, pessime condizioni meteo, anche per la troppa supponenza e superficialità delle ragazze. Per fortuna – ha commentato il presidente Antonio Campanile – siamo riusciti, una volta prese le misure, a rimettere la partita sui binari giusti grazie anche ad un’ottima preparazione atletica di cui il prof. Della Volpe è artefice. Devo essere sincero, nonostante sia contento per l’ennesima vittoria contro una squadra ben messa in campo e forte in difesa, torniamo a casa con un po’ di rammarico ed un punto in meno. Grazie di cuore al presidente della Ciu Ciu Offida Volley, Giuseppe Mancini, che agevolato il nostro arrivo al palazzetto indirizzandoci su un percorso alternativo essendo stati bloccati da una frana. Ora riposo e da lunedì testa alla gara di sabato dove affronteremo Trani in una sfida delicatissima”.