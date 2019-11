Accademia, in Coppa Campania c'è la sfida con Caserta Entrambe sono favorite per la vittoria di campionato e trofeo

Dopo il riposo forzato in campionato a causa del rinvio della gara con la Pallavolo Ischia, le giallorosse torneranno in campo domani sera per il secondo turno di Coppa Campania.

Ad Aversa, infatti, è in programma per la seconda giornata del calendario il big match contro la Volalto Caserta 2.0, vincitrice nel primo turno con l'Oplonti Vesuvio e capolista anche in campionato nel girone b, lo stesso dell'Accademia, dopo la vittoria nello scontro diretto di sabato scorso con Pontecagnano. Le casertane sono una delle formazioni più accreditate alla promozione in B2 e quindi favorite anche per la vittoria finale della Coppa: per l'Accademia, quindi, si tratta di un test difficile e allo stesso tempo indicativo sul proprio livello di competitività.

Ai fini dell'accesso alla Final Four, la squadra vincitrice sarà da considerarsi virtualmente qualificata e comunque resteranno intatte le possibilità di passaggio del turno anche per la perdente di domani sera che vedrà tutto rimandato alla terza e ultima giornata in programma tra una settimana. Fischio di inizio fissato alla Palestra LC Cirillo di Aversa alle ore 20.30.