Edil Appia Sant'Agnese, continua il momento buio Contro l'Audax Gaudianum è arrivata la terza sconfitta consecutiva

Dopo le sconfitte con Arzano e Casavatore, l’Edil Appia Basket Sant’Agnese cade per la terza volta consecutiva uscendo sconfitta dal campo dell’Hotel Donato Audax Gaudianum per 57 a 40 nella settima giornata del campionato di Promozione Campania. Gara opaca per i sanniti, realmente in partita solo fino a fine primo quarto. Poi la zona dei padroni di casa ha messo in crisi gli uomini della presidentessa Manganiello, sfidati più volte al tiro ma mai capaci di segnare con continuità. Le percentuali disastrose dei sanniti hanno infatti portato l’Audax ad allungare già al riposo lungo (33-24 al 20’) e a dare la sferzata decisiva nella terza frazione nella quale i soli 6 punti messi a segno da Marino e compagni hanno definitivamente chiuso la contesa (44-30 al 30’).

L’ultimo e decisivo quarto infatti non regalava nessuna sorpresa e sanciva il +17 finale. Una sconfitta che allontana l’Edil Appia dalla vetta della classifica ma che la fa ancora rimanere in piena corsa playoff avendo ora uno score in perfetta parità (tre partite vinte e tre perse). “Devo innanzi tutto complimentarmi con l’Audax – commenta coach Mirra – in quanto hanno ampiamente meritato di vincere. La loro zona ci ha messo in difficoltà. Hanno chiuso l’area e ci hanno sistematicamente sfidato al tiro. Purtroppo le nostre percentuali sono state disastrose e non ci hanno permesso di restare in partita. È una lezione che ci deve servire per ripartire fortissimo iniziando dagli allenamenti: senza una buona qualità in settimana non possiamo competere con nessuno. In palestra cercheremo di prepararci al meglio per cogliere il riscatto davanti al nostro pubblico contro Baiano. Siamo consapevoli che non eravamo fenomeni prima e non siamo brocchi ora dopo la terza sconfitta consecutiva. Abbiamo già la testa alla prossima sfida e lavoreremo sereni e convinti dei nostri mezzi”. Prossimo appuntamento per il Basket Sant’Agnese il prossimo primo dicembre (ore 18) quando al Palazzetto dello Sport di Via Olmo Lungo arriverà la Pallacanestro Baiano.

IL TABELLINO

HOTEL DONATO AUDAX GAUDIANUM – EDIL APPIA BASKET SANT’AGNESE 57-40 (17-15; 16-9; 11-6; 13-10)

Edil Appia Basket Sant’Agnese: Marino 10, Cubelli 6, Marallo 11, Bosco C., Cavuoto 9, Di Iorio, De Lorenzo, Del Sordo 4, Salerno, Parziale, Bosco G., Musto. Coach: Davide Mirra