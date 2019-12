Nuoto, Europei in Italia nel 2022. La Pirozzi ci sarà? Roma si è aggiudicata la possibilità di ospitare la competizione continentale

L'Italia tornerà ad ospitare una grande manifestazione internazionale di nuoto. Dopo i Mondiali del 2009 a Roma, sarà ancora la capitale ad avere l'onere e l'onore di accogliere tanti campioni per gli Europei del 2022 che si terranno dall'11 al 21 agosto. L'ufficialità è arrivata pochi minuti fa, lo ha comunicato la “Ligue Europeenne de Natation” ma erano già diversi mesi che si parlava di questa concreta opportunità.

Roma del resto è già scenario di uno degli appuntamenti più importanti del nuoto internazionale come il Trofeo Sette Colli. A questo punto per gli appassionati sanniti c'è la curiosità di scoprire se in gara ci sarà Stefania Pirozzi. La campionessa campana, che attualmente si allena e vive a Trieste, si sta preparando per dare l'assalto alla qualificazione a quella che potrebbe essere la sua terza avventura olimpica. Nel 2022 avrà 29 anni e l'Europeo romano potrebbe essere una motivazione importante per proseguire. Ma lo scopriremo solo alla fine del quadriennio, per adesso la speranza è quella di vederla in acqua tra le corsie del Foro del Italico.