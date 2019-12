Pallamano, A2: il Benevento risale la classifica Vince la squadra Seniores contro l'Alcamo, ko l'under 19 a Fondi

Torna alla vittoria la formazione maschile guidata da coach Boglic; al Pala Valentino i giallorossi con un’ottima prestazione sconfiggono l’Alcamo con il risultato di 24 a 17. Attenti e decisi in difesa e con pochi errori in fase di attacco, i ragazzi di Boglic partono con il piglio giusto e nonostante tre assenze temporanee in contemporanea, chiudono la prima frazione sul +3(13-10). Al ritorno in campo, con tutti gli uomini a disposizione i sanniti capiscono che è arrivato il momento di spingere sull’acceleratore e con dei mini break avanzano fino al +9 (22-13). Il finale di gara non riserva grosse emozioni, i padroni di casa gestiscono bene il risultato e chiudono il match con il risultato di 24 a 17.

Con la vittoria contro i temibili siciliani si è concluso il girone di andata; i sanniti chiudono la prima fase a 6 punti assestandosi a centro classifica, una buona prima parte di campionato per la giovane compagine del presidente La Peccerella. Nel prossimo turno che coincide con la prima gara del girone di ritorno, i giallorossi giocheranno di nuovo in casa, a Benevento arriverà il forte Teramo. Ferma per riposo la formazione femminile, nello scorso week end sono scesi in campo i ragazzi della Under19; Galliano e compagni sono stati sconfitti dal Fondi per 28 a 26.



Match report:

Serie A2 Maschile – girone C

Asd Pallamano Benevento – Alcamo 24-17



Asd Pallamano Benevento: Calandrelli, Castiello3, Chiumiento3, De Stasio, Della Brenda Milito, Formato7, Fragnito S., Fragnito L.1, Galliano6, Iannotti3, Mercurio, Moccia4, Rossi, Sangiuolo 1, Schipani,Vasca.

All. Jaksa Boglic



Alcamo: Deodato, Fagone2, Giacalone4, Giorlando, Gottuso, Governale, Grizzo, Lipari, Randes3, Saitta1, Saullo1, Vaccaro5 All.Benedetto Randes



Campionato Under 19 – Area 7 Campania- Lazio

Fondi - Asd Pallamano Benevento 28-26

Asd Pallamano Benevento: Caturano, De Stasio4,Formato9, Fragnito S.1, Fragnito L.3, Galliano6, La Peccerella1, Marino1, Moccia, Rossi1, Sabella, Schipani,Vasca.

All. Jaksa Boglic