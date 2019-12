Edil Appia Sant'Agnese, quinto ko di fila Continua la striscia negativa per gli uomini di coach Mirra

Dopo 40’ di dura battaglia arriva la sconfitta per il Basket Sant’Agnese che cade sul campo del Pick and Roll 9 per 84 a 79 e raccoglie il quinto stop di fila. Partita equilibrata per tutta la sua durata in cui gli attacchi hanno avuto decisamente la meglio sulle difese. Gli uomini della presidentessa Manganiello sin dalla palla a due hanno sempre inseguito gli avversari (21-16 al 10’ e 37-33 al 20’), salvo poi toccare la doppia cifra di distacco agli albori dell’ultima e decisiva frazione (60-50 al 30’). A quel punto Marino e compagni hanno sfoderato percentuali strabilianti mettendo a referto ben 30 punti ma una difesa fiacca ha impedito la rimonta e ha permesso ai padroni di casa di chiudere sul +5 finale. La sconfitta raccolta in quel di Pozzuoli relega ora l’Edil Appia nella “parte destra” della graduatoria e viene agganciata a quota sei punti proprio dal Pick and Roll 9.

“Purtroppo è arrivata la quinta sconfitta – ammette coach Mirra – dopo una partita equilibrata ma che ci ha visti sempre subire l’inerzia dei nostri avversari. La nota positiva è che, a differenza delle ultime uscite, abbiamo migliorato in attacco ma in difesa, ed è questa la parte dolente, non abbiamo mai trovato la quadra. Purtroppo non siamo mai riusciti a proteggere bene l’area e a limitare le loro bocche da fuoco. Abbiamo provato sia la zona che la uomo ma con scarsi risultati. Ci siamo innervositi e nei momenti di difficoltà, come già accaduto, abbiamo abbassato le spalle, ci siamo disuniti ed abbiamo consentito agli avversari di accumulare vantaggio. Non avendo più nulla da perdere, nell’ultimo quarto i ragazzi hanno provato a ricucire il gap ma purtroppo i nostri avversari non hanno mai perso il controllo del gioco. Sappiamo che se vogliamo cambiare il trend della stagione dobbiamo partire dal sacrificio, dal lavoro in palestra e dal ritrovare quell’autostima e quella consapevolezza che abbiamo messo in campo in avvio di stagione”. Prossimo impegno per la truppa di coach Mirra mercoledì 18 dicembre (ore 20.30) quando al Palazzetto dello Sport di Via Olmo Lungo arriverà il Nuovo Basket Marcianise.

IL TABELLINO

PICK AND ROLL 9 – EDIL APPIA BASKET SANT’AGNESE 84-79 (21-16; 16-17; 23-16; 24-30)

Edil Appia Basket Sant’Agnese: Marino 20, Marallo 19, Cubelli 8, Cavuoto 25, Di Iorio, Del Sordo 2, Bosco G. 2, Parziale, Musto 3. Coach: Davide Mirra