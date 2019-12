Coppa Campania, Accademia a caccia della finale Semifinale d'andata in casa contro Pontecagnano

Si gioca infatti domani sera alla Palestra Rampone di Benevento la gara di andata della semifinale di Coppa Campania tra le giallorosse e la Volley Project Pontecagnano. Le due squadre si affrontano nuovamente a circa un mese di distanza dalla gara di campionato che vide la vittoria delle salernitane al tie break in un match tiratissimo e combattuto. Entrambe sono anche protagoniste di un acceso duello per la seconda piazza, ora occupata da Pontecagnano, che però ha una gara in più delle beneventane. Due formazioni, quindi, che stando a quanto mostrato finora saranno presumibilmente in gioco per i rispettivi obiettivi stagionali fino alla fine.

All'Accademia serve un risultato positivo per andarsi poi a giocare in trasferta giovedì 19 dicembre la qualificazione alla finale. In caso di una vittoria per parte, sarà il quoziente set ed eventuale golden set a decretare la squadra finalista che attenderà la vincente tra Pozzuoli e Volalto Caserta 2.0. Intanto è stata anticipata alle ore 17.00 la gara di campionato prevista sabato prossimo, sempre a Benevento, contro la ASD La Fiorente Maia di Cicciano inizialmente prevista alle 18.00 al Rampone.

Lo scorso week end, inoltre, è stata assegnata a Fiano Romano per la prima volta la Coppa Italia di Sitting Volley. Medaglia d'argento per la nostra Anna Pericolo che ha partecipato alla manifestazione nelle fila del Besana Nola Città dei Gigli, superato solo in finale dal Dream Volley Pisa. La stessa Nola si è invece imposta in campo maschile vincendo la gara con la Fonte Roma Eur.