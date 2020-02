A giugno la XV edizione della Sannio Half Marathon appuntamento il 2 giugno a Pontelandolfo

Si è messa in moto la macchina organizzativa dell' Associazione Sportiva Podisti Alto Sannio che il 2 giugno 2020 proporrà a Pontelandolfo la nuova edizione della gara podistica, nazionale USACLI, Sannio Half Marathon trofeo Pasquale Logo. Si tratta di uno degli evento di punta per la realtà sportiva del nostro territorio che ogni anno coinvolge centinaia di runners provenienti da tutta la Campania.

La gara si svilupperà su un percorso collinare e nello specifico sulla strada provinciale che collega due comuni della provincia di Benevento, con partenza da Piazza Roma a Pontelandolfo, giro di boa in Piazza Manente a Morcone e ritorno a Pontelandolfo. Il ritrovo dei concorrenti è previsto alle ore 7.30 con ritiro dei pettorali mentre la partenza della mezza maratona per le ore 9.00. Per le ore 12.00 sono in programma le premiazioni. Tutti i partecipanti che arriveranno al traguardo riceveranno la medaglia della Sannio Half Marathon. Le iscrizioni sono aperte già dal primo gennaio e termineranno il 31/05/2020. Fino al 15/02 la quota d'iscrizione sarà di 10 euro, dal 16/02 al 30/04 sarà di 15 euro e dal 17/04 al 31/05 di 20 euro.

Tra i premi previsti per i vari vincitori assoluti e di categoria sono previsti trofei, cesti tipici, rimborsi mentre premi in denaro per le prime cinque società vincitrici. Ci sarà anche un bonus di 100 euro per il solo vincitore che impiegherà un tempo inferiore ad 1h 10' 00'' . A commentare la gara sarà il noto Gennaro Varrella mentre il rilevamento cronometrico sarà effettuato da Gare Podistiche di Pasquale Pizzano.

Queste le parole di Gerardo Rinaldi, presidente dei Podisti Alto Sannio: "Il prossimo 2 Giugno alle ore 9 partirà la 15^ edizione della Sannio Half Marathon trofeo Pasquale Longo. L'iniziativa è organizzata dai P.A.S., il cui acronimo è passione, amicizia sport e questo già dice tutto... La macchina organizzativa è già partita affiancata dal U.S. Acli Benevento.

La nostra società ha dimostrato di saper progettare un movimento che sta rispondendo con un numero di atleti sempre più considerevoli... il percorso è tecnico e richiede passione e impegno . Il nostro obiettivo è di venire sempre incontro all'atleta amatoriale , confermando e migliorando l'accoglienza per sé e gli accompagnatori.

Gli atleti che taglieranno il traguardo , riceveranno la medaglia ricordo e poi a …tutta birra con un ricco ristoro finale, musica e danze ... Questo il significato della manifestazione, naturalmente al di là della prestazione agonistica, perché lo sport unisca e aggreghi sempre più ...".

Tutte le informazioni utili potranno saranno disponibili sui siti ufficiali www.sanniohalfamarathon.it e www.podistialtosannio.it.