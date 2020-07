Olimpia San Salvatore: confermata Laura Biscardi Il DS Avitabile:"Conferma fortemente voluta da tutta la società"

Riparte da un altro punto fermo la nuova stagione dell’Olimpia Volley San Salvatore Telesino. Dopo mister Eliseo c’è la riconferma della fortissima Laura Biscardi che indosserà per la seconda stagione consecutiva la casacca giallonera. Il nuovo corso dell’Olimpia presenta alcuni volti nuovi ma una gran bella ossatura con la conferma di parte della rosa dell’annata conclusasi nel modo in cui tutti sappiamo. Contentissima la Biscardi che ha voglia di tornare sul campo, la stessa voglia e gli stessi obiettivi di un’annata “incredibile” e frenata bruscamente solo dall’avvio dell’epidemia di Covid-19.

Riparte l’avventura e tornerai a vestire la casacca dell’Olimpia. Una riconferma attesa?

“Speravo di ricominciare con questa maglia, perché all’Olimpia mi sono trovata subito bene, con uno staff preparato e una società seria. Con questi presupposti il risultato non poteva che essere magnifico”.

L’impatto con San Salvatore è stato fin da subito importante e ti sei conquistata l’affetto del pubblico a suon di prestazioni sontuose. Che annata è stata*

“Una delle migliori per me, sicuramente. A San Salvatore ho trovato un pubblico meraviglioso, che ci seguiva persino fuori casa! Ci hanno fatto sentire il loro supporto in ogni momento, ogni partita, persino quelle che non sono andate come avrebbero dovuto. Loro sono sempre stati lì a sorriderci e ad invogliarci a non arrenderci mai. È anche per merito loro che posso dire che è stato un meraviglioso campionato, seppur breve”.

Una stagione, quella scorsa, che si è chiusa quando il bello doveva ancora cominciare. Cosa ti aspetti dalla prossima?

“La stagione appena passata ci ha lasciato con l’amaro in bocca, perché avevamo iniziato ad ingranare davvero e sembrava che nessuno in quel momento potesse batterci. Sono certa che ci saremmo tolte parecchie soddisfazioni. Sicuramente quest’anno faremo ancora meglio, pronte a riscattarci e a ricominciare dal punto in cui ci siamo lasciati”.

Qualche compagna è andata via, altre sono arrivate. Ricreare il gruppo sarà anche compito di chi questa maglia l’ha già indossata. Quanto sarà importante?

“Ho sempre pensato che il gruppo, nella pallavolo, sia una delle cose più importanti, e lo scorso anno avevamo creato uno spogliatoio magnifico. Io e le altre non vediamo l’ora di conoscere le compagne che saranno con noi per questo nuovo campionato”.

Confermato anche mister Eliseo che ha svolto un lavoro eccezionale. Possiamo continuare a sognare?

“Con mister Eliseo questo sarà il nostro quinto campionato insieme, e credo di parlare a nome di entrambi se dico che non vediamo l’ora di iniziare. Sognare, sudare, impegnarsi, questi saranno i fattori principali intorno ai quali girerà questa nuova stagione. Sarà ancora più bella e ricca di soddisfazioni”.

Parole al miele per la Biscardi giungono anche dal direttore sportivo dell’Olimpia Volley, Ernesto Avitabile: “una conferma fortemente voluta da tutta la società. Laura è entrata nel cuore dei tifosi che la sostengono e la seguono con affetto. Senza ombra di dubbio - ha aggiunto - ha dimostrato di essere se non la più forte, tra i migliori opposti della categoria. Considerando, inoltre, la sua età, non può far altro che continuare a crescere e migliorare. Per noi avere a disposizione le sue qualità è senza dubbio un valore aggiunto”.