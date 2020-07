Pallamano, A2: per il Benevento esordio in casa I sanniti inizieranno il proprio percorso il 10 ottobre contro i trapanesi de Il Giovinetto

Il torneo di serie A2 maschile di pallamano prenderà il via il prossimo 10 ottobre. Data ufficiale salvo modifiche figlie dell’emergenza sanitaria. Nel girone C ai nastri di partenza per il terzo anno consecutivo ci sarà anche la Pallamano Benevento che sfiderà: CUS Palermo, Alcamo, Mascalucia, Noci, Haenna, Lanzara, Il Giovinetto, Crazy Reusia e Messina.

Per la squadra del presidente Carlo La Peccerella e del confermatissimo tecnico Boglic, esordio casalingo contro i trapanesi de Il Giovinetto, per poi affrontare la difficile trasferta di Palermo la settimana successiva. Il girone d’andata terminerà il 12 dicembre con il derby campano contro il Lanzara che si giocherà alla palestra Palumbo di Salerno. La prima partita del girone di ritorno, dopo oltre due mesi di sosta, vedrà i sanniti andare a Trapani, mentre la regular season si concluderà il 15 maggio con il derby di ritorno al Palatedeschi.