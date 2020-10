Olimpia San Salvatore, amichevole positiva con la Besana Nola Successo per 3 a 1 delle ragazze di coach Eliseo

Prima amichevole stagionale per l’Energa Olimpia Volley che tra le mura amiche ha affrontato la Besana Nola Città dei Gigli a.s.d. Coach Eliseo ha tutte a disposizione e schiera nel primo set Martina Del Vaglio al palleggio, Laura Biscardi opposto, Ezia Salamida e Marialaura Lamparelli centrali, Jessica Moretti nel ruolo di libero e Camilla Sanguigni e Federica Matrullo schiacciatrici.

L’impatto sulla gara delle telesine è buono. Le ragazze del presidente Campanile tengono sempre il pallino del gioco. Il set si mantiene equilibrato fino al 18 - 16. Poi le telesine prendono il largo e si chiude sul 25 a 19. Nel secondo set nessun cambio per coach Eliseo( solo Matrullo lascia il posto a Agnese Iodice nel giro di difesa quando il tabellone 13 a 17 per le ospiti). Tante le battute sbagliate per le padroni di casa che appaiono anche poco reattive per gli enormi carichi di lavoro, bene invece Nola in difesa. Anche questo caso set equilibrato e combattuto fino alla fine. A spuntarla è però l’Olimpia 25 a 23. Nel terzo set rotazione per coach Eliseo con Teresa Frate al palleggio, Valentina Curtis a far coppia con Lamparelli al centro, torna Matrullo (ancora staffetta con Iodice nel giro in difesa) al fianco di Sanguigni a schiacciare, Biscardi opposto (poi sostituita dalla giovane Vanessa Coluni) e Moretti libero. Il Nola appare ben messo in campo, ospiti reattive e incisive in attacco. Le telesine reagiscono bene e trovano il pari due volte: sul 14 a 14 e sul 20 a 20. Nel finale la reazione delle giallonere consente all’Olimpia di chiudere i conti sul 25 a 23 e vincere anche il terzo set. Nel quarto ed ultimo set, sempre turn over: conferme per Coluni, Curtis affianca Salamida al Centro, la giovanissima Teresa Romano rileva Moretti nel ruolo di libero e Iodice subentra a Matrullo. Il leitmotiv della gara non cambia: sempre equilibrato e giocato punto a punto. A spuntarla questa volta è la Besana Nola (23 a 25) e friendly match che si chiude sul 3 a 1 per l’Energa. Tipica gara da inizio stagione, condizionata da tre settimane di duro lavoro e dal lungo stop causa Covid. Le indicazioni per coach Eliseo però ci sono state e sembrano essere più che positive.

“Il risultato in questo tipo di partite - ha dichiarato nel finale coach Francesco Eliseo - conta poco. La nostra intenzione era quella di testare al meglio la squadra e affrontare una formazione che offre un gioco decisamente diverso dal nostro. Ho avuto buone indicazioni ma abbiamo tanto da migliorare, soprattutto a muro, dove possiamo fare molto meglio. I carichi di lavoro hanno inciso non poco sul rendimento e fanno si che non riusciamo ad esprimerci al meglio. Le ragazze, sia le nuove arrivate che le veterane hanno risposto bene, al netto della condizione fisica. Complimenti al Nola che ha giocato alla pari ed è riuscita a metterci in difficoltà. Un buon test per iniziare al meglio la nuova stagione. Ora non ci resta che continuare a lavorare”.