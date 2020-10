Energa San Salvatore, buon test contro la Pallavolo Nemesi Seconda amichevole stagionale per le telesine, 2 a 2 contro le stabiesi

Seconda amichevole stagionale per l’Energa Olimpia Volley San Salvatore Telesino che tra le mura amiche del Palazzetto di via Cortopasso ha ospitato la Pallavolo Nemesi di Castellammare di Stabia, formazione di categoria superiore - milita in B1 - e zeppa di qualità. Quattro i set giocati: 2 a 2 il conto finale.

Un match al cardiopalma quello giocato nella serata di ieri - a porte chiuse e nel rispetto pieno delle regole anticontagio - condito di agonismo, scambi lunghi, recuperi incredibili e a tratti un gioco di livello assoluto.

Coach Eliseo schiera nel primo set Moretti come libero, Salamida e Lamparelli centrali, Del Vaglio al palleggio, Matrullo e Sanguigni a schiacciare e Biscardi opposto. Partono subito forte le padroni di casa che al break sono già in vantaggio di quattro punti (7 - 3). Le stabiesi non si scompongono, offrendo un’ottima prestazione in difesa, rientrano in gara e ribaltano l’inerzia portandosi sul 17 a 16. Le telesine ritrovano il pari sul 20 a 20 e da qui alla fine vige l’equilibrio: si gioca punto a punto e a spuntarla sono proprio le ospiti che chiudono il set ai vantaggi 26 a 24.

Nel secondo set nessun cambio tra le fila dell’Olimpia che ripropone lo stesso sestetto. L’impatto questa volta per le giallonere è diverso: nessun calo di tensione, migliore reattività a rete. Sanguigni e Biscardi macinano punti, Moretti prende tutto e Del Vaglio alza a ripetizione sembrando già in forma campionato. Le telesine, infatti, impongono il controllo su tutto l’arco del set che si chiude a loro favore sul 25 a 21.

Nel terzo set coach Eliseo effettua alcuni cambi: Curtis per Lamparelli, Iodice per Matrullo e Frate per Del Vaglio. Le padroni di casa partono forte (6 a 1 al break), si lasciano recuperare sbagliando alcune battute e commettendo qualche errore di troppo anche a causa dei carichi enormi di lavoro effettuati in settimana. Non una scusante, anche perché di fronte c’è una squadra con un’ottima organizzazione di gioco e zeppa di qualità. Il set, viene vinto dalle ospiti - con le telesine tentano più volte di rientrare in partita - che si impongono 25 a 19.

Nel quarto ed ultimo set il tecnico delle telesine schiera una formazione totalmente inedita. La giovanissima Coluni nel ruolo di opposto, Biscardi e Iodice a schiacciare, Curtis e Lamparelli centrali, Moretti libero e Frate al palleggio. Anche quest’ultimo set appare totalmente equilibrato con botta e risposta agli attacchi e ancora una volta scambi intenso. L’Olimpia trova il pari sul 17 a 17 e va in vantaggio, poi si fa riacciuffare sul 23 a 23 prima di sfoderare nelle battute finali due attacchi vincenti che chiudono set e match sul 25 a 23.

L’equilibrio è totale anche nel computo finale dei set 2 a 2. Un test probante che ha messo in evidenza il lavoro fin qui svolto e testato sia la condizione che gli schemi in vista dell’esordio in campionato.

Soddisfatto coach Francesco Eliseo: “Abbiamo giocato due set ad un buon livello contro una squadra di categoria superiore. A mio avviso è stato un ottimo allenamento vedendo sia cose buone che degli errori che nel percorso di preparazione ci stanno. Dovremo imparare a gestire meglio i momenti importanti dei set anche in amichevole così come in partita dove in palio ci saranno punti in palio. Tutto sommato la crescita rispetto al test della scorsa settimana c’è stata e dobbiamo continuare a crescere e a lavorare in vista dell’esordio. In campo sono entrate tutte e sono soddisfatto della prova che le ragazze hanno offerto”.

Sul match è intervenuto anche il direttore sportivo dell’Olimpia Ernesto Avitabile: “Ieri abbiamo assistito ad una classica partita di inizio stagione. Un’amichevole giocata tra due squadre ancora in pieno carico di lavoro precampionato con fasi di gioco alterne e punte di intensità agonistica altissime, entrambe le formazioni hanno lasciato intravedere margini di miglioramento evidenti. Voglio fare i miei complimenti a tutte le ragazze, allo staff tecnico e alla società. Miglioriamo a vista d’occhio ma dobbiamo essere consapevoli che davanti abbiamo ancora tanto lavoro da fare. Sono sicuro che continueremo a farlo con la solita passione, voglia e dedizione senza mai tirarci indietro cercando di raggiungere gli obiettivi prefissati. Voglio ringraziare anche la società della Pallavolo Nemesi per la disponibilità mostrata a disputare questa amichevole facendo loro il più grande in bocca al lupo per il prossimo campionato di B1”.