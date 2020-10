Miwa Benevento, altri tre positivi al Covid-19 La società aveva già interrotto gli allenamenti, giovedì il secondo ciclo di tamponi

Non arrivano buone notizie in casa Miwa Cestistica Benevento. Dopo il primo caso di positività al Covid-19 fatto registrare giovedì, i tamponi effettuati hanno portato alla luce altri tre contagi. A riferircelo è stato il direttore generale della società gestita dalla famiglia Zullo, Bruno Annecchiarico. L’esperto dirigente ha chiarito che i ragazzi “stanno bene” ma quello che più preoccupa è “l’aspetto psicologico della situazione” e l'iter che andrà seguito, non il massimo per gli atleti.

Per tutti gli altri il primo ciclo di tamponi ha dato esito negativo e questo fa tirare un piccolo sospiro di sollievo anche se il ritorno in campo è ancora lontano. “Ricominceremo ad allenarci se giovedì il secondo ciclo di tamponi darà ancora esito negativo. Quello che ci interessa maggiormente è la salute dei ragazzi e di tutto lo staff -ha sottolineato Annecchiarico-, certamente questo incidente di percorso non ci aiuta in quella che sarà la nostra stagione”. La Miwa Cestistica Benevento dovrebbe esordire in Coppa Campania il 25 ottobre ma il condizionale è d’obbligo.