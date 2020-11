Miwa Cestistica Benevento, la C Gold riparte il 10 gennaio La società sannita ha bloccato gli allenamenti, c'è attesa per il nuovo format del torneo

l consiglio direttivo del comitato regionale FIP Campania ha emesso le nuove date per l’inizio dei campionati che, come da DPCM del 24 Ottobre,

erano stati sospesi. La Miwa Energia, che partecipa al campionato di Serie C Gold, inizierà la sua season il 10 Gennaio del nuovo anno così come la Silver, la B femminile e la D regionale.

Anche per i campionati giovanili è previsto il nuovo inizio nel mese di Gennaio ma non c’è ancora una data stabilita. Ciò che è certo è che il calendario della Serie C maschile, che era stato già ufficializzato, è definitivamente annullato e verrà sostituito con uno nuovo nel rispetto

anche delle nuove tempistiche a disposizione.